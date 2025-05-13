Чем удивит "Книжный Арсенал-2025": топ-встречи, лекции, авторы и тренды

О "Книжном арсенале"

29 мая в 17:00 состоится официальное открытие фестиваля. Всего будет представлено девять сцен, где будут проходить различные лекции, воркшопы, дискуссии и тому подобное. Кроме того, для посетителей разработали различные программы: всего их также девять в соответствии с возрастом, предпочтений или деятельности в литературе.

Фокус-темой нынешнего "Книжного Арсенала" стала "Все между нами - перевод". Над ее воплощением работали автор и профессор Йельского университета Марси Шор и издатель и переводчица Оксана Форостина.

Стоит добавить, что участие малых издательств в этом году - это фактическое возвращение к формату ярмарки 2021 года. Также, конечно, будут представлены и крупные известные магазины и издательства.

"Книжный арсенал" состоится в конце мая (фото: instagram.com/book_arsenal)

Куда пойти на фестивале

Вот ряд событий, которые мы советуем посетить на "Книжном арсенале":

29 мая:

Интерпретация однозначного: чтение текстов участников и участниц Литературной лаборатории для подростков "Мистецького арсенала" (18:30, Лекторий)

Презентация книги "Дипломатическая кухня: за кулисами мировой политики". Открытая встреча с автором Дмитрием Кулебой и Владимиром Ярославским (19:30, авторская сцена)

30 мая:

Презентация книги "Как написать книгу. Концентрированный курс писательского мастерства" (12:00, издательская сцена)

Публичное интервью "Тренды. Книга на экране" (13:30, главная сцена)

Презентация "Приоритеты финансирования программ Украинского института книги на 2026 год" (14:00, издательская сцена)

Дискуссия "Из окопа к книге. Как война изменила украинское письмо" (19:00, мастерские)

Скетчинг на Книжном. Нетворкинг для иллюстраторов (20:00, лекторий)

31 мая:

Встреча с Братом Капрановым, автором и ведущим канала "им. Т.Г. Шевченко" (10:15, главная сцена)

Дискуссия "Время рассказать свою историю: голоса женщин в современной украинской литературе" (10:15, главная сцена)

Дискуссия "Кто? Где? Что? И как? Как найти себя в книжной сфере" (15:00, лекторий)

Как это - переводить современную украинскую литературу: вызовы и достижения (16:30, авторская сцена)

1 июня:

Презентация книги "Глаза Мариуполя". Панельная дискуссия "Как это - плен?" (10:30, авторская сцена)

Лекция "Как написать свою первую книгу" (11:00, лекторий)

Разговор с Питером Померанцевым "Как выиграть информационную войну?" (15:00, главная сцена)

Публичное интервью "Авторка говорит. София Андрухович" (18:30, авторская сцена)

Как купить билеты

Купить билеты можно:

онлайн по ссылке на сайте фестиваля

в кассе "Мистецького арсенала" во время проведения события

Полный билет стоит 200 гривен, семейный и абонемент - по 500 гривен. Семейный билет рассчитан на разовый вход для двух взрослых и двух детей в возрасте от 12 лет. Абонемент рассчитан на одного человека для посещения всех дней Фестиваля.

Право на бесплатный вход в любой день имеют при наличии соответствующего удостоверения:

владельцы годовых абонементов к 20-летию арсенала

дети до 12 лет

пенсионеры

дети и взрослые с инвалидностью и один сопровождающий

участники боевых действий и военнослужащие

члены семей погибших участников и ветеранов войны

внутренне перемещенные лица

работники музеев и владельцы членских карточек CIMAM, ICOM

В случае объявления воздушной тревоги фестиваль будет прекращать работу. Все посетители смогут пройти в укрытие. Однако вы можете повторно воспользоваться билетом в тот же день в случае объявления воздушной тревоги.

В случае объявления воздушной тревоги работа Фестиваля возобновится через 30 мин после окончания тревоги. Однако работа Фестиваля не возобновляется, если отбой воздушной тревоги происходит в 19:30 или позже.