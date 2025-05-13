Чем удивит "Книжный Арсенал-2025": топ-встречи, лекции, авторы и тренды

С 29 мая по 1 июня в "Мистецькому арсеналі" (ул. Лаврская, 10-12) в Киеве пройдет фестиваль "Книжный Арсенал". Кроме книжной ярмарки, можно будет посетить более 200 различных событий.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщает со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
29 мая в 17:00 состоится официальное открытие фестиваля. Всего будет представлено девять сцен, где будут проходить различные лекции, воркшопы, дискуссии и тому подобное. Кроме того, для посетителей разработали различные программы: всего их также девять в соответствии с возрастом, предпочтений или деятельности в литературе.
Фокус-темой нынешнего "Книжного Арсенала" стала "Все между нами - перевод". Над ее воплощением работали автор и профессор Йельского университета Марси Шор и издатель и переводчица Оксана Форостина.
Стоит добавить, что участие малых издательств в этом году - это фактическое возвращение к формату ярмарки 2021 года. Также, конечно, будут представлены и крупные известные магазины и издательства.
"Книжный арсенал" состоится в конце мая (фото: instagram.com/book_arsenal)
Вот ряд событий, которые мы советуем посетить на "Книжном арсенале":
29 мая:
30 мая:
31 мая:
1 июня:
Купить билеты можно:
Полный билет стоит 200 гривен, семейный и абонемент - по 500 гривен. Семейный билет рассчитан на разовый вход для двух взрослых и двух детей в возрасте от 12 лет. Абонемент рассчитан на одного человека для посещения всех дней Фестиваля.
Право на бесплатный вход в любой день имеют при наличии соответствующего удостоверения:
В случае объявления воздушной тревоги фестиваль будет прекращать работу. Все посетители смогут пройти в укрытие. Однако вы можете повторно воспользоваться билетом в тот же день в случае объявления воздушной тревоги.
В случае объявления воздушной тревоги работа Фестиваля возобновится через 30 мин после окончания тревоги. Однако работа Фестиваля не возобновляется, если отбой воздушной тревоги происходит в 19:30 или позже.
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