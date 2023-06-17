Чим зайняти дітей на канікулах: 7 крутих ідей для активних розваг

У пошуках скарбів

Якщо ваші діти любителі піратських історій, то влаштуйте їм справжні пошуки скарбів. Для цього візьміть металеву коробочку або скриньку й покладіть туди все, що дитина може вважати скарбом. Це можуть бути різноманітні дрібнички: ґудзики цікавої форми, стара біжутерія, дрібні монети з інших країн, фігурки з Lego, цукерки тощо.

Закопайте цю скриньку у дворі, а це місце позначте на саморобній карті скарбів. Дайте дитині додаткові підказки, щоб вона могла знайти заховану коробку. Або ж можете додати ще рівні, виконавши які, вона отримає доступ до наступних. Це трішки ускладнить процес, але зробить його цікавішим.

На пошуки скарбів ідіть з дитиною, можете покликати її друзів. Повірте, така забава точно сподобається вашому малюку.

Власна кінопремія

Виберіть кілька мультиків та фільмів й влаштовуйте кіносеанси для всієї родини кожного четверга, наприклад. А тоді у кінці місяця зробіть опитування або таємне голосування, яка стрічка заслуговує найвищої оцінки за вашою версією.

Важливо з дитиною також обговорити сюжети переглянутих фільмів чи мультиків, запитати, що вона про це думає. Що б вона змінила чи покращила у стрічках. Це гарно розвиває критичне мислення та уяву дитини. А ще покаже їй, що її думку цінують.

Зйомки влогу про канікули

Зазвичай, після повернення дитину у школу у вересні їй задають писати твір на тему, як вона провела літні канікули. Можна підійти до цього креативніше і зняти цілий влог про своє дозвілля. Доручайте дитині самій знімати моменти, якими вона б хотіла поділитись з друзями та однокласниками.

По вечорах ви можете разом монтувати відзняті кадри, накладати музику та планувати, що саме ви будете знімати завтра, придумувати сюжети. Це не тільки розважить дитину, а й дасть їй нові навички. Можливо так ви розкриєте її творчий потенціал.

Пікнік із друзями

Періодично влаштовуйте пікніки на природі, можна до них долучати друзів дитини, попередньо узгодивши це з їхніми батьками. Чудовою ідеєю звісно стане костюмований варіант пікніка. Тематик є безліч, казки та мультфільми - це джерело для ідей.

Костюми для таких пікніків можете робити самостійно із підручних засобів. Так ви з дитиною проведете додатково час і ще більше зацікавите її майбутньою подією.

Влаштуйте костюмований пікнік дітям (фото: Freepik)

Спортивні змагання

Звичайні спортивні ігри дітям набридають. Варто підігріти їхню цікавість змаганнями і призовими місцями. Якщо ваша дитина катається з друзями на роликах, то придумайте різноманітні завдання, за виконання яких вони отримуватимуть бали.

Намалюйте вдома медальки та вручіть їх переможцям. Це заохочуватиме дитину активніше займатись конкретним видом спорту та виховуватиме конкурентний запал. Дорослі також можуть брати участь у змаганнях.