Чем занять детей на каникулах: 7 крутых идей для активных развлечений

В поисках сокровищ

Если ваши дети любители пиратских историй, устройте им настоящие поиски сокровищ. Для этого возьмите металлическую коробочку или ящик и положите туда все, что ребенок может считать кладом. Это могут быть разнообразные безделушки: пуговицы интересной формы, старая бижутерия, мелкие монеты из других стран, фигурки из Lego, конфеты и т. д.

Закопайте этот ящик во дворе, а это место отметьте на самодельной карте сокровищ. Дайте ребенку дополнительные подсказки, чтобы он мог найти спрятанную коробку. Или можете добавить дополнительные уровни, выполнив которые, он получит доступ к следующим. Это немного усложнит процесс, но сделает его более интересным.

На поиски сокровищ идите с ребенком, можете позвать его друзей. Поверьте, такая забава точно понравится вашему малышу.

Собственная кинопремия

Выберите несколько мультиков и фильмов и устраивайте киносеансы для всей семьи каждый четверг, например. А тогда в конце месяца сделайте опрос или тайное голосование, которая лента заслуживает самой высокой оценки по вашей версии.

Важно с ребенком обсудить сюжеты просмотренных фильмов или мультиков, спросить, что он об этом думает. Что он изменил бы или улучшил в лентах. Это хорошо развивает критическое мышление и воображение ребенка. А еще покажет ему, что его мнение ценят.

Съемки влога о каникулах

Обычно после возвращения ребенка в школу в сентябре ему задают писать произведение на тему, как он провел летние каникулы. Можно подойти к этому более креативно и снять целый влог о своем досуге. Поручайте ребенку самому снимать моменты, которыми он хотел бы поделиться с друзьями и одноклассниками.

По вечерам вы можете вместе монтировать отснятые кадры, накладывать музыку и планировать, что будете снимать завтра, придумывать сюжеты. Это не только развлечет ребенка, но и даст ему новые навыки. Возможно, так вы раскроете его творческий потенциал.

Пикник с друзьями

Периодически устраивайте пикники на природе, можно к ним приобщать друзей ребенка, предварительно согласовав это с их родителями. Великолепной идеей станет костюмированный вариант пикника. Тематик есть множество, сказки и мультфильмы - источник для идей.

Костюмы для таких пикников можете делать самостоятельно из подручных средств. Так вы с ребенком проведете дополнительно время и еще больше заинтересуете его предстоящим событием.

Устройте костюмированный пикник детям (фото: Freepik)

Спортивные соревнования

Обычные спортивные игры детям надоедают. Следует подогреть их интерес соревнованиями и призовыми местами. Если ваш ребенок катается с друзьями на роликах, то придумайте разнообразные задания, при выполнении которых они будут получать баллы.

Нарисуйте дома медальки и вручите их победителям. Это будет поощрять ребенка активнее заниматься конкретным видом спорта и воспитывать конкурентные настрой. Взрослые также могут участвовать в соревнованиях.