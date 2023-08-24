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Ніколи не зберігайте картоплю в цих місцях -вона не пролежить довго

Четвер 24 серпня 2023 15:31
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Ніколи не зберігайте картоплю в цих місцях -вона не пролежить довго Фото: Як удома зберігати картоплю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Картопля - це універсальний та ходовий в Україні овоч. Його додають у різні страви, а також він гарний сам по собі, у відвареному, смаженому чи тушкованому вигляді.

Як зберігати вдома коренеплід, щоб він швидко не псувався, написали в Express.

Де краще зберігати картоплю

Місце, де ви зберігаєте картоплю, має велике значення. Якщо ви зробите це правильно, ви не лише скоротите кількість відходів, а й збережете смак овочів.

Багато хто з нас зберігає сиру картоплю в пластикових пакетах, в яких вона продається, але "кульки" можуть затримувати вологу, створюючи середовище, що сприяє розмноженню бактерій.

Експерт рекомендує зберігати картоплю в паперовому чи сітчастому пакеті, який забезпечить кращу циркуляцію повітря та сповільнить псування.

Ніколи не мийте картоплю

Ніколи не мийте картоплю перед зберіганням. Це може призвести до потрапляння вологи, що сприяє зростанню плісняви та бактерій. Залишайте овоч завжди сухим.

Місце та температура

Найкраще покласти паперовий або сітчастий пакет із коренеплодами в темне місце, наприклад, у кухонну шафу, оскільки пряма дія світла спонукає картоплю виробляти зелений пігмент, званий хлорофілом.

Хоча хлорофіл сам по собі нешкідливий, його присутність у картоплі може вказувати на вироблення соланіну, який є природним токсином. Це не тільки надає картоплі гіркого смаку, але й у великих кількостях може бути шкідливим для вживання в їжу.

Температура також грає вирішальну роль. Не кладіть овоч у холодильник.

Низькі температури можуть призвести до того, що крохмаль у картоплі перетвориться на цукор, змінюючи її смак та консистенцію під час приготування.

Читайте також, коли потрібно копати картоплю, щоб вона довше зберігалася.

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