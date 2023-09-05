Чем засеять огород после сбора картофеля: это должен знать каждый дачник

После сбора картофеля многие покидают площадь, отведенную под эту культуру как есть. Однако так делать не стоит, ведь картофель извлекает из почвы огромное количество питательных веществ.

Что посадить после сбора картофеля - читайте ниже.

Чем засеять поле

Люди, имеющие опыт в аграрной сфере, знают, что после сбора урожая картофеля необходимо восстановить плодородие почвы. Это можно сделать без применения готовых химических средств, достаточно посадить растения-сидераты.

Картофель требует большого количества калия, азота и фосфора для своего развития. Поэтому эти элементы нужно заполнить. С этой задачей прекрасно справятся любые бобовые растения.

Поэтому можно посадить горох, люпин или люцерну. Хорошо растут после картофеля редис, хрен и репа.

Пополнение калия и фосфора можно осуществить с помощью ржи. Для достижения лучшего результата опытные огородники иногда смешивают посадки бобовых и рожь. В результате земля приобретает плодородие и мягкость.

С накапливающимися в земле болезнями и вредителями бороться гораздо сложнее. Особенно остро стоит эта проблема, когда картофель несколько лет подряд выращивается на одном месте.

Что нельзя сажать после картофеля

Не рекомендуется выращивать капусту после картофеля. Почва для нее будет недостаточно питательной и вы можете потерять урожай.

Также не стоит высаживать после картофеля клубнику, иначе ягоды съедят медведки и проволочники.

После картофеля на участке нельзя выращивать помидоры, сладкий и острый перец и баклажаны. Все потому, что овощи будут часто болеть.

Посадить картошку можно там, где в прошлом году росли огурцы, кабачки, зелень, шпинат. Тогда можно получить большой урожай.