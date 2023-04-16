Чим закушувати коньяк, вино, горілку та інші напої: похмілля точно не буде

Не налягайте на алкоголь

Більшість експертів рекомендують на Великдень не налягати на алкоголь і жирну їжу - особливо ця рекомендація стосується тих, хто дотримувався посту. Дайте вашому організму плавно вийти з обмежень і постарайтеся не перевантажувати печінку, шлунок та підшлункову залозу.

Безпечної дози спиртного немає - це факт. Однак у свята можна дозволити собі випити 100 мл сухого вина, чарочку коньяку чи іншого міцного алкогольного напою. Звичайно ж, якщо у вас немає протипоказань та проблем зі здоров'ям.

Бажано під алкоголь вживати правильну закуску і в цілому – повноцінно харчуватися, щоб уникнути проблем та похмілля наступного дня.

Чим можна закушувати алкоголь

Найоптимальнішою закускою до багатьох спиртних напоїв є картопля - пюре, салати з цього овочу, тушковані страви або запечені в духовці, на багатті.

Запивати можна лише водою, у крайньому разі - несолодким компотом, узваром чи морсом.

Вино. Такий напій бажано не заглушувати шоколадом чи жирними продуктами. Для того, щоб відчути весь смак повною мірою і при цьому не мати проблем на наступний день, вино рекомендується закушувати фруктами, нежирною рибою або м'ясом, а також сиром. Найкращий варіант - шпажки з грушею, твердим сиром та оливкою.

Коньяк та віскі. Обидва ці напої мають у складі дубильні речовини, тому варто акуратно підбирати до них закуску. Не варто їх закушувати копченим чи смаженим м'ясом, а от нежирним білим м'ясом – можна. Також можна використати фрукти, твердий сир, чорний шоколад. Ідеально – цитрусові.

Горілка. Цей напій вважається одним із найміцніших, тому навіть кілька чарок під час застілля можуть призвести до похмілля. Тому рекомендується вибирати як закуску м'ясні, рибні страви та будь-які інші продукти, де багато білка. Також підійде м'ясо, холодець та навіть яйця.

Чим алкоголь закушувати не можна

Не варто закушувати алкогольні напої будь-якими продуктами із великою кількістю солі. Це стосується солінь, квашеної капусти та оселедця з цибулею – такі продукти можуть викликати наступного дня набряки.

Як закуску не варто вживати салати з додаванням майонезу. З одного боку, жирна їжа не дає можливості швидко п'яніти та гальмує всмоктування спирту в кров, а з іншого - ваш організм отримує досить потужний удар через коктейль із жирної їжі та спиртного.

Категорично не можна запивати алкоголь газованими напоями. Така вода сама по собі дуже шкідлива, у поєднанні з алкоголем – головний біль на ранок забезпечений.

Не рекомендується закушувати спиртне солодощами, в яких багато жирів, дріжджі та цукор – це посилить вплив на організм та призведе до похмілля. Тим більше що солодощі можуть позбавити спиртні напої смаку.

Смажене м'ясо чи шашлик – також не підходять для закуски. Замініть його печеним або відвареним, або рибою.