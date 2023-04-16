Чем закусывать коньяк, вино, водку и другие напитки: похмелья точно не будет

Не налегайте на алкоголь

Большинство экспертов рекомендует на Пасху не налегать на алкоголь и жирную пищу - особенно эта рекомендация касается тех, кто соблюдал пост. Дайте вашему организму плавно выйти из ограничений и постарайтесь не перегружать печень, желудок и поджелудочную железу.

Безопасной дозы спиртного не существует - это факт. Однако в праздники можно позволить себе выпить 100 мл сухого вина, рюмочку коньяка или другого крепкого алкогольного напитка. Конечно же, если у вас нет противопоказаний и проблем со здоровьем.

Желательно под алкоголь употреблять правильную закуску и в целом - полноценно питаться, чтобы избежать проблем и похмелья на следующий день.

Чем можно закусывать алкоголь

Самой оптимальной закуской ко многим спиртным напиткам является картофель - пюре, салаты из этого овоща, тушеные блюда или запеченные в духовке, на костре.

Запивать можно только водой, в крайнем случае - несладким компотом, узваром или морсом.

Вино. Такой напиток желательно не заглушать шоколадом или жирными продуктами. Для того чтобы ощутить весь вкус в полной мере и при этом не испытывать проблем на следующий день, вино рекомендуется закусывать фруктами, нежирной рыбой или мясом, а также сыром. Лучший вариант - шпажки с грушей, твердым сыром и оливкой.

Коньяк и виски. Оба эти напитки имеют в составе дубильные вещества, поэтому стоит аккуратно подбирать к ним закуску. Не стоит их закусывать копченым или жареным мясом, а вот нежирным белым мясом - можно. Также можно использовать фрукты, твердый сыр, черный шоколад. Идеально - цитрусовые.

Водка. Этот напиток считается одним из самых крепких, поэтому даже несколько рюмок во время застолья могут привести к похмелью. Поэтому рекомендуется выбирать в качестве закуски мясные, рыбные блюда и любые другие продукты, где много белка. Также подойдет мясо, холодец и даже яйца.

Чем алкоголь закусывать нельзя

Не стоит закусывать алкогольные напитки любыми продуктами с большим количеством соли. Это касается солений, квашеной капусты и селедки с луком - такие продукты могут вызвать на следующий день отеки.

В качестве закуски не стоит употреблять салаты с добавлением майонеза. С одной стороны, жирная пища не дает возможности быстро опьянеть и тормозит всасывание спирта в кровь, а с другой - ваш организм получает довольно мощный удар из-за коктейля из жирной пищи и спиртного.

Категорически нельзя запивать алкоголь газированными напитками. Такая вода сама по себе очень вредна, в сочетании с алкоголем - головная боль на утро обеспечена.

Не рекомендуется закусывать спиртное сладостями, в которых много жиров, дрожжи и сахар - это усугубит воздействие на организм и приведет к похмелью. Тем более, что сладости могут лишить спиртные напитки вкуса.

Жареное мясо или шашлык - также не подходят для закуски. Замените его печеным или отварным, или же рыбой.