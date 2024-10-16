Чим відрізняються дорогі креми для обличчя від дешевих: дерматолог розкрила правду

Відмінність дорогих від бюджетних кремів

Експерт розповіла, що перша відмінність дорогих від бюджетних кремів - це сировина.

"Компоненти можуть знаходитися в ідентичних позиціях "наприкінці" або "на початку" списку. Далі йде вартість самої сировини, витрати на упаковку, роботу технологів, рекламу, логістику, націнку за бренд, обсяг партії", - розповіла Ольга.

Вона зазначила, що не менш важливу роль відіграє і система енхансерів - це те, що змушує косметику працювати.

"Чим вона складніша, тим вища ціна продукту. Спирт, ефірні олії, зволожуючі компоненти - все це стосується енхансерів, і це досить бюджетні та поширені системи", - додала експерт.

Поради дерматолога щодо вибору крему (фото: Freepik)

За словами Тарнавської, ліпосомальне інкапсулювання - це вже зовсім інша справа. Воно передбачає розміщення молекули активу в жиророзчинній сфері, що дозволяє донести актив через роговий шар до епідермісу.

Активні компоненти також дають свій плюс ціннику, зазначає дерматолог.

"Наприклад, аскорбінова кислота - це дорогий і "проблемний" компонент. Щоб продукт не окислився через нього в перший місяць використання, його потрібно правильно розчинити і стабілізувати", - каже Ольга.

Бюджетні продукти намагаються впоратися з активами, поміщаючи їх на жиророзчинні основи, більш дорогі бренди поміщають молекулу в ліпосому, що дозволяє доставити актив до епідермісу.

Люксові бренди часто доводять високу ціну своєї продукції наявністю унікальних інгредієнтів у складі крему.

"Наприклад Guerlain Abeille Royale створюється з меду, який виробляється чорною бджолою, що живе на французькому острові Уессан. А бренд La Mer для створення деяких кремів використовує рідкісні водорості, які збираються вручну двічі на рік у певний день та години, коли їхня активність досягає піку. Крім цього іноді до складу кремів входять чорна ікра, чорний трюфель, похідні ДНК та РНК, пептиди, дорогоцінне каміння", - резюмувала дерматолог.

Дорогі бренди додають унікальні інгредієнти в креми (фото: brocard.ua)