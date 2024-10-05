Названо продукти, які псують шкіру восени: що треба виключити з раціону
Зміни в нашому харчуванні, особливо восени, можуть вплинути на зовнішній вигляд та здоров'я нашої шкіри.
Які продукти треба виключити з раціону, щоб обличчя сяяло, розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) зірковий дерматолог і косметолог Дарія Тіщенко.
Які продукти краще виключити з раціону, щоб мати здорову шкіру
Варто зазначити, що восени відбуваються суттєві зміни в погоді: температура повітря знижується, день стає коротшим, а в повітрі активізуються віруси та бактерії. Крім того, зменшується кількість природних джерел вітамінів, що може негативно позначитися як на загальному стані організму, так і на шкірі.
Це може призвести до сухості, зневоднення, подразнення, почервоніння та появи пігментації. Тому важливо скорегувати свій раціон і звернути увагу на методи приготування їжі.
Незалежно від пори року, косметолог радить не вживати смажені, копчені, жирні страви, а також солодощі (краще замінити шоколад, морозиво та цукерки на цукати і сухофрукти), фастфуд, снеки та солодкі газовані напої.
Також варто зменшити споживання молочних продуктів або навіть повністю їх виключити.
Піклуйтеся про свою шкіру за допомогою харчування (фото: freepik.com)
У раціоні мають бути присутні морепродукти (джерело Омега-3), зелень (клітковина), авокадо, броколі (вітамін К), бобові (білки) і горіхи (вітамін Е). Не забувайте також про свіжі овочі та фрукти.
"І, звичайно, пийте достатню кількість води! Стан шкіри залежить від багатьох факторів, і одним із найважливіших є правильне харчування. Пам'ятайте: ми – це те, що ми їмо!" - сказала Дарія.
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