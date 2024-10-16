Чем отличаются дорогие кремы для лица от дешевых: дерматолог раскрыла правду

Отличие дорогих от бюджетных кремов

Эксперт рассказала, что первое отличие дорогих от бюджетных кремов - это сырье.

"Компоненты могут находиться в идентичных позициях "в конце" или "в начале" списка. Далее следует стоимость самого сырья, затраты на упаковку, работу технологов, рекламу, логистику, наценку за бренд, объем партии", - рассказала Ольга.

Она отметила, что не менее важную роль играет и система энхансеров - это то, что заставляет косметику работать.

"Чем она сложнее, тем выше цена продукта. Спирт, эфирные масла, увлажняющие компоненты - все это касается энхансеров, и это достаточно бюджетные и распространенные системы", - добавила эксперт.

Советы дерматолога по выбору крема (фото: Freepik)

По словам Тарнавской, липосомальное инкапсулирование - это уже совсем другое дело. Оно предполагает размещение молекулы актива в жирорастворимой сфере, что позволяет донести актив через роговой слой эпидермиса.

Активные компоненты также дают плюс ценнику, отмечает дерматолог.

"Например, аскорбиновая кислота - это дорогостоящий и "проблемный" компонент. Чтобы продукт не окислился из-за него в первый месяц использования, его нужно правильно растворить и стабилизировать", - говорит Ольга.

Бюджетные продукты пытаются справиться с активами, помещая их на жирорастворимые основы, более дорогие бренды помещают молекулу в липосому, что позволяет доставить актив в эпидермис.

Люксовые бренды часто доказывают высокую цену своей продукции наличием уникальных ингредиентов в составе крема.

"Например, Guerlain Abeille Royale создается из меда, который производится черной пчелой, живущей на французском острове Уэссан. А бренд La Mer для создания некоторых кремов использует редкие водоросли, которые собираются вручную дважды в год в определенный день и часы, когда их активность достигает пика. Помимо этого иногда в состав кремов входят черная икра, черный трюфель, производные ДНК и РНК, пептиды, драгоценные камни", - резюмировала дерматолог.

Дорогие бренды добавляют уникальные ингредиенты в кремы (фото: brocard.ua)