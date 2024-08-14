З чим потрібно їсти помідори, щоб отримати максимальну користь для здоров'я

Важко уявити українську кухню без помідорів. Соковиті томати можна смакувати сирими або приготувати у різноманітних комбінаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Дослідниця гастрономічної культури Олена Брайченко та кандидатка біологічних наук Олена Лівінська розповіли, що основну частку томатів складає вода (>90%).
Кількість білків та жирів у томатах є дуже невеликою, а вуглеводи складають близько 5% (глюкоза й фруктоза). Хоч і небагато, проте томати також містять клітковину. Їх можна вважати непоганим джерелом вітамінів С, А, К та калію. Та найбільшою мірою корисність томатів розглядають із погляду присутності в них лікопену.
Лікопен - це каротиноїдний пігмент, який, власне, і надає томатам червоного кольору. Існує багато досліджень, які пов’язують лікопен із численними корисними ефектами для здоров’я. Зокрема, йдеться про зниження ризиків смертності від різних видів раку та серцево-судинних захворювань.
Ці корисні ефекти мають місце при споживанні різних продуктів, виготовлених із томатів, зокрема томатного соку та пасти.
У дослідженні люди з метаболічним синдромом споживали томатний сік упродовж 2 місяців, було відмічено зниження інсулінорезистентності та рівня "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності).
А споживання томатної пасти в поєднанні з оливковою олією впродовж 10 тижнів сприяло захисту шкіри від опіків внаслідок дії ультрафіолетових променів. Так, регулярне та достатнє споживання томатів може бути вдалою та смачною частиною профілактики серцево-судинних та нейродегенеративних захворювань, діабету та раку.
Для максимальної користі томати варто поєднувати з такими продуктами:
Салати - капрезе, грецький та грузинський. Це класичні приклади "середземноморського" раціону, де максимально відкривається глибина смаку та аромату томатів
Борщ - це автентична страва, яку томати роблять особливо неповторною.
Паста з томатним соусом - обирайте пасту з цільнозернового борошна та насолоджуйтеся чудовим поєднанням повільних вуглеводів, клітковини та лікопену.
Шакшука або ж яєчня з томатами, цибулею, часником та спеціями
Піца з томатною пастою можна розглядати як цілком корисну опцію за умови використання цільнозернового борошна та без оброблених м’ясних продуктів.
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