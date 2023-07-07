Чим полити гарбузи просто зараз, щоб виростити рекордні плоди

Гарбуз - одна з найневибагливіших культур, які ростуть на будь-якому ґрунті і переносять складні умови. Часто, коли городники мають зайвий шмат землі, а морочитися не хочуть, засівають його гарбузами.
Тим не менш, щоб отримати не маленькі пуп'янки, а плоди-рекордсмени, треба знати багато нюансів.
Чим підживити цю культуру в липні, щоб плоди пішли в ріст - в матеріалі Styler далі.
Якщо на початку росту, коли формувався кущ, рослині потрібні були азотні добрива, то тепер треба, щоб гарбузи наростили крупні плоди.
Метою такого пізнього підживлення є те, щоб рослина всі поживні речовині, які вона накопичила в листі, почала передавати на плоди.
Для цього потрібно використовувати калійні добрива. Тобто при підживленні мінеральними добривами нам потрібна буде формула, в якій більше всього калію відносно інших складових.
Формула така: 5/10/15, де 5 - азоту, 10 - фосфору, 15 - калію.
На 10 літрів води розбавте 25 мл добрива.
На 1 крупний кущ піде близько 1,5 літри води з добривом. Полийте цим розчином гарбузи і побачите, як плоди стануть крупнішими. Полив здійснюється під корінь, а на листя краще не попадати.
Таке підживлення проводять один раз на 10 днів.
Фосфор сприяє розвитку кореневої системи рослин, підвищує вміст цукрів, через що підвищується зимостійкість, врожайність, прискорює достигання плодів, поліпшує їхні органо-лептичні властивості.
Азотні добрива посилюють мінералізацію ґрунтової органічної речовини та значно збільшують засвоєння рослинами азоту із ґрунту.
Калій - це важливий елемент, який потрібен для рослин, щоб вони могли правильно розвиватися, а також приносили плоди. Завдяки використанню калію можна стабілізувати водний баланс, а також нормалізувати клітинний обмін речовин.
Оцінюючи значення комплексу NPK (азот, фосфор, калій) в сільському господарстві, прийнято відводити:
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