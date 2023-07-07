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Чем полить тыкву прямо сейчас, чтобы вырастить рекордные плоды

Чем подкормить тыкву для хорошего урожая (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Тыква - одна из самых неприхотливых культур, которые растут на любой почве и переносят сложные условия. Часто, когда огородники имеют лишний кусок земли, а возиться не хотят, засевают его тыквами.

Тем не менее, чтобы получить не маленькие тыквочки, а плоды-рекордсмены, нужно знать много нюансов.

Чем подкормить эту культуру в июле, чтобы плоды пошли в рост - в материале Styler дальше.

Зачем подкармливать тыкву в июле

Если в начале роста, когда формировался куст, растению требовались азотные удобрения, то теперь надо, чтобы тыква нарастила крупные плоды.

Целью такой поздней подкормки является то, чтобы растение все питательные вещества, которые оно накопило в листьях, начало передавать на плоды.

Для этого нужно использовать калийные удобрения. То есть при подкормке минеральными удобрениями нам потребуется формула, в которой больше всего калия относительно других составляющих.

Формула такова: 5/10/15, где 5 - азота, 10 - фосфора, 15 - калия.

На 10 л воды разбавьте 25 мл удобрения.

На 1 крупный куст уйдет около 1,5 литра воды с удобрением. Полейте этим раствором тыкву и увидите, как плоды станут крупнее. Полив производится под корень, а на листья лучше не попадать.

Такую подкормку проводят один раз в 10 дней.

За что отвечает химическое вещество в составе удобрений

Фосфор способствует развитию корневой системы растений, повышает содержание сахаров, из-за чего повышается зимостойкость, урожайность, ускоряет созревание плодов, улучшает их органолептические свойства.

Азотные удобрения усиливают минерализацию почвенного органического вещества и значительно увеличивают усвоение растениями азота из почвы.

Калий - это важный элемент, который необходим для растений, чтобы они могли правильно развиваться, а также приносили плоды. Благодаря использованию калия можно стабилизировать аквабаланс, также нормализовать клеточный обмен веществ.

Оценивая значение комплекса NPK (азот, фосфор, калий) в сельском хозяйстве, принято отводить:

  • азоту - роль стимулятора роста
  • фосфору - цветение
  • калию - плодоношение

Раньше мы писали, чем подкормить сладкий перец в июле, чтобы был хороший урожай.

Также узнайте, как приготовить бесплатные удобрения из остатков продуктов питания.

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