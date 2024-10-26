З чим поєднувати колір бургунді: стилістка назвала наймодніші відтінки та дала поради

У трендах осені 2024 року - колір бургунді або, як його ще називають, благородний винний чи бордовий. Однак цей відтінок необхідно грамотно комбінувати з іншими, щоб образ виглядав цілісним та елегантним.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, з чим поєднувати речі кольору бургунді, а також яких помилок варто уникати.
Насичений винний відтінок зараз знаходиться на піку популярності і вже названий одним із трендових на осінь-зиму 2024-2025. Найпростіше, але водночас і банальне поєднання - із чорним. Однак, як зазначила стилістка, із цим кольором необхідно бути обережним, якщо ви не хочете додати собі віку.
Найпопулярніші поєднання: бургунді та бежевий (молочний), бургунді та сірий, бургунді та хакі, бургунді та синій, бургунді та коричневий, бургунді та рожевий, бургунді та блакитний.
Варіанти із відтінком бургунді (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Для повсякденного образу можна вибрати світло-бежевий як основу, а бургунді - для деталей. Відтінки молочного також добре поєднуються з насиченим бордовим. Наприклад, одягайте теплу трикотажну сукню в рубчик, а зверху накиньте бордовий піджак із натуральної шкіри або пальто. У цьому поєднанні світлого та темного є щось таке вишукане та розкішне.
Бургунді та рожевий (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Також можна поєднати в одному образі два трендові кольори сезону - бургунді та коричневий. Таке поєднання точно виділить вас із сірої маси.
Бургунді та коричневий (фото: instagram.com/purpur.stylist)
У гардеробі кожної модниці на осінь точно є речі сірого та асфальтового відтінків. Сірий колір також можна розбавити більш насиченим бургунді.
Ще один варіант - із насиченим синім відтінком або як його ще називають колір "наві".
Бургунді та синій (фото: instagram.com/purpur.stylist)
1. Якщо ви - володарка світлої колористики, беріть за основу кольори,які близькі вам - блакитний, рожевий, молочний, а бургунді - як кольоровий акцент.
2. Якщо у вас інтенсивна темна колористика, тоді можна міксувати бургунді з такими ж насиченими кольорами.
3. Якщо ж у вас є високий контраст (шкіра дуже світла, а волосся темне), тоді добре виглядатимуть контрастні поєднання, наприклад, молочний і бургунді.
Варіанти на осінь із кольором бургунді (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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