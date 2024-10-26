С чем сочетать цвет бургунди: стилист назвала самые модные оттенки и дала советы

Насыщенный винный оттенок сейчас находится на пике популярности и уже назван одним из трендовых на осень-зиму 2024-2025. Самое простое, но в то же время и банальное сочетание - с черным. Однако, как отметила стилист, с этим цветом необходимо быть осторожным, если вы не хотите прибавить себе несколько лет.

Бургунди и хаки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

С какими оттенками сочетать бургунди

Самые популярные сочетания: бургунди и бежевый (молочный), бургунди и серый, бургунди и хаки, бургунди и синий, бургунди и коричневый, бургунди и розовый, бургунди и голубой.

Варианты с оттенком бургунди (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Для повседневного образа можно выбрать светло-бежевый как основу, а бургунди - для деталей. Оттенки молочного также хорошо сочетаются с насыщенным бордовым. Например, надевайте теплое трикотажное платье в рубчик, а сверху накиньте бордовый пиджак из натуральной кожи или пальто. В этом сочетании светлого и темного есть что-то такое изысканное и роскошное.

Бургунди и розовый (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Также можно совместить в одном образе два трендовых цвета сезона - бургунди и коричневый. Такое сочетание точно выделит вас из серой массы.

Бургунди и коричневый (фото: instagram.com/purpur.stylist)

В гардеробе каждой модницы на осень точно есть вещи серого и асфальтового оттенков. Серый цвет также можно разбавить более насыщенным бургунди.

Еще один вариант - с насыщенным синим оттенком или как его еще называют цвет "нави".

Бургунди и синий (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Советы от стилиста, как грамотно создать цветовые комбинации

1. Если вы - обладательница светлой колористики, берите в качестве основного цветы близкие вам голубой, розовый, молочный, а бургунди - как цветной акцент.

2. Если у вас интенсивная, темная колористика, тогда можно миксовать бургунди с такими же насыщенными цветами.

3. Если же у вас есть высокий контраст (кожа очень светлая, а волосы темные), тогда хорошо будут смотреться контрастные сочетания, например, молочный и бургунди.

Варианты на осень с цветом бургунди (фото: instagram.com/purpur.stylist)