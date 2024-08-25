Чим почистити дерев'яні меблі, щоб не зіпсувати поверхню

Дерев'яні меблі - це справжня прикраса інтер'єру, але вони також потребують регулярного догляду. Проблема полягає у тому, що дерево - доволі вразливий до агресивних методів чищення матеріал. Як лагідно, але ретельно відчистити меблі з дерева від пилу, бруду та жиру?
РБК-Україна (проект Styler) розкриває таємниці ефективного та безпечного догляду за меблями з дерева.
Дерево - це натуральний матеріал, який чутливий до впливу зовнішнього середовища, зокрема до пилу, бруду, вологи і температурних змін. Неправильне або нерегулярне очищення може призвести до втрати блиску, появи плям, подряпин і навіть деформацій.
Тому важливо регулярно і правильно доглядати за дерев'яними меблями, щоб вони служили вам довго і залишалися привабливими.
Визначте тип обробки:
Очищення від пилу:
Обробка лакованих меблів:
Оцет, олія та вода для очищення дерев'яних шаф
50/50 розчин оцту і води
Домашній супер-очищувач: сода і рослинна олія
Оцет і сіль для видалення стійких плям
Очищення дерев'яних шаф звичайною зубною пастою
При догляді за дерев'яними меблями важливо дотримуватися певних заходів обережності, щоб уникнути пошкоджень:
Уникайте абразивних засобів і жорстких щіток: вони можуть подряпати поверхню та зіпсувати меблі.
Не використовуйте мильні розчини для полірованих поверхонь: це може залишити розводи та потьмяніти лак.
Не застосовуйте поліроль на меблях без лакового покриття: це може призвести до нерівномірного покриття.
Регулярно доглядайте, а не від випадку до випадку: регулярне очищення запобігає накопиченню бруду та плям.
Будьте обережні з вологою: не залишайте вологу на меблях, це може спричинити гниття та тріщини.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання One Crazy House, Bob Vila, DIY Joy.