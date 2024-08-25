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Чем почистить деревянную мебель, чтобы не испортить поверхность

При уходе важно не повредить древесину (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Деревянная мебель - это настоящее украшение интерьера, но она также нуждается в регулярном уходе. Проблема заключается в том, что дерево - довольно уязвимый к агрессивным методам чистки материал. Как бережно, но тщательно отчистить мебель из дерева от пыли, грязи и жира?

РБК-Украина (проект Styler) раскрывает тайны эффективного и безопасного ухода за деревянной мебелью.

Почему важно ухаживать за деревянной мебелью?

Дерево - это натуральный материал, который чувствителен к воздействию внешней среды, в частности к пыли, грязи, влаге и температурным изменениям. Неправильная или нерегулярная очистка может привести к потере блеска, появлению пятен, царапин и даже деформациям.

Поэтому важно регулярно и правильно ухаживать за деревянной мебелью, чтобы она служила вам долго и оставалась привлекательной.

Основные принципы ухода за деревянной мебелью

Определите тип обработки:

  • Масляная обработка. Используйте смесь вареного льняного масла и скипидара в равных пропорциях для поддержания блеска и защиты. Наносите средство дважды в год.
  • Восковое и лаковое покрытие. Для полировки используйте специальные полирольные средства и салфетки. Воск замаскирует царапины, но требует тщательного растирания.
  • Окрашенная поверхность. Для очищения используйте пылесос с насадкой-щеткой.

Очистка от пыли:

  • Протирайте пыль мягкой сухой хлопковой тканью.
  • Можно использовать антистатические средства для предотвращения повторного оседания пыли.

Отделка лакированной мебели:

  • Протирайте мягкой полиролевой салфеткой или репейным маслом.
  • Наносите только влажную, а не мокрую ткань во избежание повреждения древесины.

Как очистить деревянные кухонные шкафы от жира и грязи

Уксус, масло и вода для очистки деревянных шкафов

  • Смешайте 2 столовых ложки оливкового масла, 5 столовых ложек белого уксуса и 2 стакана теплой воды в пульверизаторе.
  • Хорошо встряхните и распылите на дверцы и ручки шкафов.
  • Мягкой тряпкой начните очищать грязь. Уксус помогает удалить налет, а оливковое масло придает блеск.
  • Закончите промывкой теплой водой и высушите чистой тряпкой.

50/50 раствор уксуса и воды

  • Смешайте уксус и тёплую воду в пульверизаторе в соотношении 1:1.
  • Распылите раствор на деревянные шкафы, дайте постоять 3-5 минут, а затем протирайте мягкой тканью.
  • Если это не помогает, добавьте чайную ложку моющего средства и повторите процедуру.
  • Промойте теплой водой и высушите.

Домашний супер-очиститель: сода и растительное масло

  • Смешайте 1/2 стакана растительного масла и 1 стакан соды до образования пасты.
  • Нанесите пасту на шкафчики и ручки.
  • Оставьте на 4 минуты, а затем удалите с помощью влажной мягкой тряпки.
  • Вымойте с моющим средством и теплой водой. Высушите.

Уксус и соль для удаления стойких пятен

  • Смешайте уксус и соль в соотношении 1:1 до образования пасты.
  • Нанесите пасту на проблемный участок, оставьте на несколько минут, затем аккуратно почистите мягкой щеткой.
  • Промойте влажной тканью и высушите.

Очистка деревянных шкафов обычной зубной пастой

  • Смешайте 1 стакан воды, чайную ложку белой зубной пасты и 2 столовые ложки соды.
  • Хорошо размешайте и нанесите на шкафы с помощью губки.
  • Промойте влажной тканью до полного удаления остатков.

Меры предосторожности при очистке деревянной мебели

При уходе за деревянной мебелью важно соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы избежать повреждений:

Избегайте абразивных средств и жестких щеток: они могут поцарапать поверхность и испортить мебель.

Не используйте мыльные растворы для полированных поверхностей: это может оставить разводы и заставить померкнуть лак.

Не применяйте полироль на мебели без лакового покрытия: это может привести к неравномерному покрытию.

Регулярно ухаживайте, а не от случая к случаю: регулярная очистка предотвращает накопление грязи и пятен.

Будьте осторожны с влагой: не оставляйте влагу на мебели, это может привести к гниению и трещинам.

Раньше мы писали, чем не следует чистить сантехнику и керамику, чтобы не повредить их.

Читайте также, какие есть эффективные секреты, чтобы отчистить сковороду от нагара.

При написании материала использовались следующие источники: издания One Crazy House, Bob Vila, DIY Joy.

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