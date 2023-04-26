Чем удобрять помидоры, чтобы быстрее собирать плоды

Для получения хорошего урожая помидоров важен уход и удобрение. Необходимо использовать такие удобрения для томатов, которые будут удовлетворять всем потребностям растения в определенный период его развития.

Об этом пишет канал "Дача. Сад и Огород" в Telegram .

Какие удобрения необходимы

Для полноценного роста помидоров нужны следующие удобрения:

Азот - наращивание вегетативной массы (стеблей, листьев);

Фосфор - развитие корневой системы, ускорение цветения и созревания плодов, устойчивость к неблагоприятным условиям;

Калий - образование завязей, яркая окраска плодов, выраженный вкус, товарный вид, а также устойчивость к болезням;

Бор - дает большую урожайность.

Листья пожелтели

Эксперты говорят, если у рассады томатов начали желтеть листья, то не хватает азота.

В этом случае растение опрыскивают раствором мочевины или аммиачной селитры.

Быстро потемнели листья

При недостатке фосфора листья начинают темнеть, края заворачиваются внутрь, прожилки на листьях приобретают фиолетовый оттенок.

Лечится фосфорное голодание применением фосфорных удобрений (суперфосфат, монофосфат калия).

Вьющиеся листья

Если растению не хватает калия, то томаты формируют вьющиеся листья. На старых листьях появляется ожог, после чего листовые пластины высыхают и рассыпаются.

Спасти растение можно, если вовремя подкормить золой, сульфатом калия или каллимагнезией.