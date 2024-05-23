Чим підживити солодкий перець у травні, щоб кущі ломилися

Як та чим підживити солодкий перець

Для догляду за перцем, перша підгодівля виконується при утворенні зав'язей на рослині. На 10 літрів води необхідно додати 10 г аміачної селітри, 25 г суперфосфату та 25 г сірчанокислого калію. Подальші додаткові підживлення здійснюються лише за потребою, з інтервалом у два тижні, якщо розвиток рослин сповільнився.

Рекомендується проводити внесення добрив одночасно з поливом, щоб захистити коріння рослин від опіків.

Чи можна використовувати народні засоби для підгодівлі перцю під час його росту?

Ні, оскільки для швидкого розвитку рослин краще застосовувати настої попелу (2 склянки золи на 10 л води) або настої кропиви з додаванням гною і ЕМ-препаратів щотижня.

Під час плодоношення перцю, можна підгодувати його, розчинивши в 10 л води 10 г аміачної селітри і 200 г золи.

Можна також використовувати мінеральні суміші: по 2 чайні ложки сульфату калію і суперфосфату на 10 л води. Дозування - 1 літр на кущ.

Підгодівля солодкого перцю - необхідна процедура для успішного вирощування цієї культури. Не забувайте вчасно підживлювати свої рослини, щоб насолоджуватися багатим врожаєм цих улюблених овочів.