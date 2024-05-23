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Чем подкормить сладкий перец в мае, чтобы кусты ломились

Чем прикормить перец для урожайности (Скриншот_
Автор: Людмила Жукова

Растущий перец подкармливают при необходимости - от 2 до 4 раз в течение сезона. Тогда он будет хорошо плодоносить и порадует урожаем.

Чем подкормить перец в мае - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как и чем подкормить сладкий перец

Для ухода за перцем первая подкормка выполняется при образовании завязей на растении. На 10 л воды нужно добавить 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия. Последующие дополнительные подкормки осуществляются только по необходимости, с интервалом в две недели, если развитие растений замедлилось.

Рекомендуется проводить внесение удобрений одновременно с поливом, чтобы защитить корни растений от ожогов.

Можно ли использовать народные средства для прикормки перца во время его роста?

Нет, поскольку для быстрого развития растений лучше применять настои пепла (2 стакана золы на 10 л воды) или настои крапивы с добавлением гноя и ЭМ-препаратов еженедельно.

Во время плодоношения перца можно подкормить его, растворив в 10 л воды 10 г аммиачной селитры и 200 г золы.

Можно использовать минеральные смеси: по 2 чайные ложки сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды. Дозировка - 1 литр на куст.

Подкормка сладкого перца - необходимая процедура для успешного выращивания этой культуры. Не забывайте своевременно подкармливать свои растения, чтобы наслаждаться богатым урожаем этих любимых овощей.

 

Раньше мы писали, чем подкормить картофель, чтобы собирать урожай ведрами.

Также мы рассказывали, можно ли на огороде сажать подсолнечник.

В материале были использованы данные Ukr.media, Сад и огород.

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Огород