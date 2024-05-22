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Чим підживити картоплю, щоб збирати врожай відрами

Середа 22 травня 2024 08:30
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Чим підживити картоплю, щоб збирати врожай відрами Фото: Чим підживити картоплю (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Після висаджування картоплі, правильне добриво може допомогти забезпечити їй необхідні поживні речовини для здорового росту і врожайності.

Чим підгодувати картоплю під час цвітіння, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Сад та город.

Чим підживити картоплю під час цвітіння

На цьому етапі необхідно додати фосфор. У 10 літрах води розведіть 20 грамів калію і 20 грамів подвійного суперфосфату.

У лунці для добрива розлийте отриману суміш і залиште розподілитися. Краще проводити таке підживлення через тиждень після утворення перших бутонів. Суперфосфати допомагатимуть у захисті рослин від пошкодження комахами та колорадськими жуками.

Найбільш ефективним способом підживлення рослин є вносити добрива прямо під корінь:

  • Картопля росте швидше.
  • Бульби стають більшими.

Найкращим підкореневим добривом, яке рекомендують народні експерти, є звичайні харчові дріжджі, багаті на цинк, залізо та магній.

Сухі і сирі дріжджі є однаково ефективними. Їх розведено в теплій воді, з додаванням цукру для активізації корисних бактерій. Після очікування дві-три години таку суміш вносять безпосередньо під корінь рослин.

Дріжджове підживлення

Дріжджовий розчин вносимо двічі: до цвітіння і на пізньому етапі росту, приблизно за місяць до викопування.

Змішуємо 10 г сухих дріжджів, 50 г цукру та 10 л води. Залишаємо суміш на день, а потім розводимо розчин чистою водою у співвідношенні 1:5 та поливаємо грядки.

Раніше ми повідомляли, що робити, коли померзли рослини на городі.

Також ми писали, чи можна на городі садити соняшник.

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