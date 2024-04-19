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Чим підживити розсаду помідорів, щоб збирати відрами овочі

Чим підгодувати розсаду томатів (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

У квітні розсада помідорів деякий час залишиться в горщиках (або можна пересадити в більші, якщо вирощуєте томати на балконі. Пересаджувати можна вже в кінці квітня, якщо погода тепла і немає заморозків.

Чим поливати саджанці, щоб вони виросли міцними, вільними від шкідників і дали багато плодів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на PrzyślijPrzepis.

Коли розсаду садять у грунт

Найбезпечнішим терміном для пересадки розсади і висадки її в грунт буде друга половина травня, але якщо зберігається квітнева спекотна погода і вночі земля не промерзає, це можна зробити через деякий час.

Чим підгодувати томати

Простий овочевий відвар в якості живлення для розсади томатів ефективно зміцнить її і захистить ніжні гілочки від непроханих гостей.

Відвар цибулі ефективно зміцнить розсаду, прискорить ріст і підвищить імунітет.

3 склянки лушпиння залити 1,5 л води і закип'ятити. Знявши настій з конфорки, необхідно заварити, а потім мацерувати відвар приблизно 48 годин. Через 2 дні просто процідіть відвар і розведіть його в 2,5 л води.

Поливають розсаду відваром цибулі вранці, раз на тиждень. Ви також можете використовувати кондиціонер для поливу інших рослин у вашому домі та саду. Цибулевий відвар підживить огірки, плодові кущі і орхідеї, вирощені в домашніх умовах. Це також допоможе позбутися від попелиці.

Що варто знати

Помідори польові не можна висаджувати на одному місці (субстраті) довше 3-4 років. Зміна місця розташування зменшить розвиток хвороб і шкідників.

Ріст розсади обмежують капуста, редис, перець і огірки. Не варто їх сіяти поруч з томатами.

Розсада і кущі зміцніють, якщо поруч посадити настурції, чорнобривці (вони допомагають позбутися від тепличної білокрилки) або базилік.

Останній пасує їм не тільки на тарілці. Ця трава допомагає боротися з попелицею, павутинним кліщем і білокрилкою, а також приваблює запилювачів. Помідори також люблять сусідство моркви, цибулі та часнику.

 

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помідориРассада