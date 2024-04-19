Чем подкормить рассаду помидоров, чтобы собирать ведрами овощи

Когда рассаду сажают в почву

Самым безопасным сроком для пересадки рассады и высадки ее в почву будет вторая половина мая, но если сохраняется апрельская жаркая погода и ночью земля не промерзает, это можно сделать спустя некоторое время.

Чем подкормить томаты

Простой овощной отвар в качестве питания для рассады томатов эффективно укрепит ее и защитит нежные веточки от незваных гостей.

Отвар лука эффективно укрепит рассаду, ускорит рост и повысит иммунитет.

3 стакана шелухи залить 1,5 л воды и вскипятить. Сняв настой с конфорки, нужно заварить, а потом мацерировать отвар приблизительно 48 часов. Через 2 дня просто процедите отвар и разведите его в 2,5л воды.

Поливают рассаду луком отваром утром, раз в неделю. Вы также можете использовать кондиционер для полива других растений в вашем доме и саду. Луковый отвар подпитает огурцы, плодовые кустарники и орхидеи, выращенные в домашних условиях. Это также поможет избавиться от тли.

Что следует знать

Помидоры полевые нельзя высаживать на одном месте (субстрате) дольше 3-4 лет. Смена места расположения уменьшит развитие болезней и вредителей.

Рост рассады ограничивает капуста, редис, перец и огурцы. Не следует их сеять рядом с томатами.

Рассада и кусты окрепнут, если рядом посадить настурции, бархатцы (они помогают избавиться от тепличной белокрылки) или базилик.

Последний подходит им не только на тарелке. Эта трава помогает бороться с тлей, паутинным клещом и белокрылкой, а также привлекает опылителей. Помидоры также любят соседство моркови, лука и чеснока.