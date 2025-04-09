Чим підживити полуницю навесні, щоб урожаю позаздрили сусіди

Полуниця - справжня королева грядки, але з роками вона виснажує землю, на якій росте. Щоб ягідки були соковитими, солодкими й рясними, потрібно вчасно допомогти кущикам набратися сил.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, без чого полуниця не дасть гарного урожаю.
Щоб підживлення принесло максимальний ефект, полуничну грядку потрібно звільнити від зимового баласту. Старе листя, вуса й залишки мульчі створюють щільну кірку, яка блокує добрива - вони просто стікають зверху й не проникають до коріння.
Що треба зробити перед підживленням:
Тепер грядка готова до весняного ривка. А полуниця вже чекає на порцію поживного коктейлю!
Навесні полуниця потребує особливої турботи - її коротке коріння не дістає добрива з глибини, тому важливо дати їй харчування вчасно й правильно. Особливо критично - не перестаратися: надлишок азоту зробить ягоди кислими або призведе до загнивання.
Найпопулярніші мінеральні варіанти:
Альтернативи:
Вносьте добрива, коли ґрунт уже трохи підсох, але ще вологий після танення снігу. І не тягніть до появи листя - кущі мають отримати підживлення до активного росту.
Якщо хочете обійтися без хімії або просто підсилити дію мінеральних добрив - використовуйте деревну золу. Це не тільки природне джерело калію й фосфору, а й чудовий засіб проти грибків і шкідників.
Як використовувати золу навесні:
Зола - це майже безкоштовний, але дуже ефективний компонент весняного догляду. І полуниця точно відповість вам щедрим урожаєм!
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Bob Vila та Real Simple.