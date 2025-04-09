Чим підживити полуницю навесні, щоб урожаю позаздрили сусіди

Як правильно підготувати полуничну грядку

Щоб підживлення принесло максимальний ефект, полуничну грядку потрібно звільнити від зимового баласту. Старе листя, вуса й залишки мульчі створюють щільну кірку, яка блокує добрива - вони просто стікають зверху й не проникають до коріння.

Що треба зробити перед підживленням:

Обрізати сухе листя. Воно не тільки заважає, а й може стати домівкою для шкідників і хвороб.

Воно не тільки заважає, а й може стати домівкою для шкідників і хвороб. Видалити вуса. Молоді розетки забирають поживні речовини в основного куща та сильно загущують посадки.

Молоді розетки забирають поживні речовини в основного куща та сильно загущують посадки. Убрати стару мульчу. Тирса, солома й сіно за зиму розкладаються й більше не захищають землю, а лише заважають.

Тирса, солома й сіно за зиму розкладаються й більше не захищають землю, а лише заважають. Розпушити міжряддя. Це дозволить корінню краще дихати й поглинати вологу та поживні речовини.

Тепер грядка готова до весняного ривка. А полуниця вже чекає на порцію поживного коктейлю!

Чим підживити полуницю навесні

Навесні полуниця потребує особливої турботи - її коротке коріння не дістає добрива з глибини, тому важливо дати їй харчування вчасно й правильно. Особливо критично - не перестаратися: надлишок азоту зробить ягоди кислими або призведе до загнивання.

Найпопулярніші мінеральні варіанти:

Аміачна селітра: 1 ст. ложка на 10 л води, витрата - 0,5 л на кущ.

1 ст. ложка на 10 л води, витрата - 0,5 л на кущ. Мочевина (карбамід): 1 ст. ложка на 10 л води, норма - 0,3 л на кущ.

Альтернативи:

Настій курячого посліду: 1/2 відра на 5 л води, настоюється тиждень, розводиться 1:25, 0,5 л на кущ.

1/2 відра на 5 л води, настоюється тиждень, розводиться 1:25, 0,5 л на кущ. Настій коров’яку: 1/2 відра на 5 л води, настоюється тиждень, розводиться 1:10, 0,5 л на кущ.

1/2 відра на 5 л води, настоюється тиждень, розводиться 1:10, 0,5 л на кущ. Комплексна підживка: 2 склянки коров’яку (вже розведеного 1:10) + 1 ст. ложка сульфату амонію на 10 л води.

Вносьте добрива, коли ґрунт уже трохи підсох, але ще вологий після танення снігу. І не тягніть до появи листя - кущі мають отримати підживлення до активного росту.

Для гарного урожаю полуниці весняна підживка дуже важлива (фото: Freepik.com)

Як використати золу для підживки полуниці

Якщо хочете обійтися без хімії або просто підсилити дію мінеральних добрив - використовуйте деревну золу. Це не тільки природне джерело калію й фосфору, а й чудовий засіб проти грибків і шкідників.

Як використовувати золу навесні:

Посипати по жмені під кожен кущ полуниці.

Після внесення обов’язково полити водою, щоб мікроелементи проникли в ґрунт.

Можна поєднувати з органічною або мінеральною підживкою.

Не варто змішувати з кислими добривами - вони нейтралізують одне одного.

Не сипати на ще вологу або замерзлу землю - ефект буде мінімальний.

Зола - це майже безкоштовний, але дуже ефективний компонент весняного догляду. І полуниця точно відповість вам щедрим урожаєм!