Чем подкормить клубнику весной, чтобы урожаю позавидовали соседи

Клубника - настоящая королева грядки, но с годами она истощает землю, на которой растет. Чтобы ягодки были сочными, сладкими и обильными, нужно вовремя помочь кустикам набраться сил.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, без чего клубника не даст хорошего урожая.
Чтобы подкормка принесла максимальный эффект, клубничную грядку нужно освободить от зимнего балласта. Старые листья, усы и остатки мульчи создают плотную корку, которая блокирует удобрения - они просто стекают сверху и не проникают к корням.
Что надо сделать перед подкормкой:
Теперь грядка готова к весеннему рывку. А клубника уже ждет порцию питательного коктейля!
Весной клубника нуждается в особой заботе - ее короткие корни не достают удобрения из глубины, поэтому важно дать ей питание вовремя и правильно. Особенно критично - не переусердствовать: избыток азота сделает ягоды кислыми или приведет к загниванию.
Самые популярные минеральные варианты:
Альтернативы:
Вносите удобрения, когда почва уже немного подсохла, но еще влажная после таяния снега. И не тяните до появления листьев - кусты должны получить подкормку до активного роста.
Если хотите обойтись без химии или просто усилить действие минеральных удобрений - используйте древесную золу. Это не только природный источник калия и фосфора, но и отличное средство против грибков и вредителей.
Как использовать золу весной:
Зола - это почти бесплатный, но очень эффективный компонент весеннего ухода. И клубника точно ответит вам щедрым урожаем!
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: сайты Bob Vila и Real Simple.