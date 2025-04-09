Чем подкормить клубнику весной, чтобы урожаю позавидовали соседи

Как правильно подготовить клубничную грядку

Чтобы подкормка принесла максимальный эффект, клубничную грядку нужно освободить от зимнего балласта. Старые листья, усы и остатки мульчи создают плотную корку, которая блокирует удобрения - они просто стекают сверху и не проникают к корням.

Что надо сделать перед подкормкой:

Обрезать сухие листья. Они не только мешают, но и могут стать домом для вредителей и болезней.

Они не только мешают, но и могут стать домом для вредителей и болезней. Удалить усы. Молодые розетки забирают питательные вещества у основного куста и сильно загущают посадки.

Молодые розетки забирают питательные вещества у основного куста и сильно загущают посадки. Убрать старую мульчу. Опилки, солома и сено за зиму разлагаются и больше не защищают землю, а лишь мешают.

Опилки, солома и сено за зиму разлагаются и больше не защищают землю, а лишь мешают. Разрыхлить междурядья. Это позволит корням лучше дышать и поглощать влагу и питательные вещества.

Теперь грядка готова к весеннему рывку. А клубника уже ждет порцию питательного коктейля!

Чем подкормить клубнику весной

Весной клубника нуждается в особой заботе - ее короткие корни не достают удобрения из глубины, поэтому важно дать ей питание вовремя и правильно. Особенно критично - не переусердствовать: избыток азота сделает ягоды кислыми или приведет к загниванию.

Самые популярные минеральные варианты:

Аммиачная селитра: 1 ст. ложка на 10 л воды, расход - 0,5 л на куст.

1 ст. ложка на 10 л воды, расход - 0,5 л на куст. Мочевина (карбамид): 1 ст. ложка на 10 л воды, норма - 0,3 л на куст.

Альтернативы:

Настой куриного помета: 1/2 ведра на 5 л воды, настаивается неделю, разводится 1:25, 0,5 л на куст.

1/2 ведра на 5 л воды, настаивается неделю, разводится 1:25, 0,5 л на куст. Настой коровяка: 1/2 ведра на 5 л воды, настаивается неделю, разводится 1:10, 0,5 л на куст.

1/2 ведра на 5 л воды, настаивается неделю, разводится 1:10, 0,5 л на куст. Комплексная подкормка: 2 стакана коровяка (уже разведенного 1:10) + 1 ст. ложка сульфата аммония на 10 л воды.

Вносите удобрения, когда почва уже немного подсохла, но еще влажная после таяния снега. И не тяните до появления листьев - кусты должны получить подкормку до активного роста.

Для хорошего урожая клубники весенняя подкормка очень важна (фото: Freepik.com)

Как использовать золу для подкормки клубники

Если хотите обойтись без химии или просто усилить действие минеральных удобрений - используйте древесную золу. Это не только природный источник калия и фосфора, но и отличное средство против грибков и вредителей.

Как использовать золу весной:

Посыпать по горсти под каждый куст клубники.

После внесения обязательно полить водой, чтобы микроэлементы проникли в почву.

Можно совмещать с органической или минеральной подкормкой.

Не стоит смешивать с кислыми удобрениями - они нейтрализуют друг друга.

Не сыпать на еще влажную или замерзшую землю - эффект будет минимальный.

Зола - это почти бесплатный, но очень эффективный компонент весеннего ухода. И клубника точно ответит вам щедрым урожаем!