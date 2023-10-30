Чим підживити плодові дерева у листопаді, щоб мати гарний урожай

Коли зібраний врожай в саду, настає час підживити плодові дерева для результату на наступний рік. Листопад - чудовий місяць саме для цього. Від підготовки дерев до морозів, значною мірою залежить те, як вони перезимують, наскільки стійкими будуть до хвороб і шкідників, і, відповідно, який врожай зберете наступного року.
Як підживити дерева восени, щоб вони дали врожай, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Сім'я і дім".
Добрива, які містять як основний елемент фосфор і калій, бувають різних видів:
Крім двох основних макроелементів, восени для підживленнях плодових дерев можна використовувати:
Памятайте, що дуже важливо при підживленні дерев, щоб грунт був вологий. Тому намагайтеся вносити добрива або після дощів, або, якщо стоїть суха погода, після рясного поливу.
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