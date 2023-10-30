Чем подкормить плодовые деревья в ноябре, чтобы получить хороший урожай

Когда собран урожай в саду, настает время подкормить плодовые деревья для результата на следующий год. Ноябрь - прекрасный месяц именно для этого. От подготовки деревьев к морозам в значительной степени зависит то, как они перезимуют, насколько устойчивыми будут к болезням и вредителям, и, соответственно, какой урожай вы соберете в следующем году.
Как подкормить деревья осенью, чтобы они дали урожай, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Семья и дом".
Удобрения, содержащие в качестве основного элемента фосфор и калий, бывают разных видов:
Кроме двух основных макроэлементов, осенью для подкормок плодовых деревьев можно использовать:
Помните, что очень важно при подкормке деревьев, чтобы почва была влажная. Поэтому старайтесь вносить удобрения либо после дождей, либо, если стоит сухая погода, после обильного полива.
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