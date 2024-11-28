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7 смачних та корисних рослин, які можна виростити на підвіконні взимку

Четвер 28 листопада 2024 11:15
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7 смачних та корисних рослин, які можна виростити на підвіконні взимку Які рослини гарно ростуть взимку у квартирі (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Зима - це час, коли природа відпочиває, але навіть у холодний період можна насолоджуватися свіжими та корисними рослинами, вирощеними прямо на підвіконні. Домашній город не лише забезпечить вас вітамінами, але й створить затишок і зелену атмосферу в оселі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які рослини найкраще підходять для зимового вирощування вдома.

Зелена цибуля: швидкий і корисний урожай

Зелена цибуля - одна з найпростіших рослин для вирощування взимку. Вам знадобляться лише кілька цибулин, вода або ґрунт та сонячне місце. Поставте цибулини у воду або посадіть їх у горщик - вже за кілька днів з’являться свіжі зелені паростки. Вона ідеально підходить для салатів, супів чи бутербродів, додаючи яскравий смак і вітаміни.

Петрушка: ароматний зелений акцент

Петрушка чудово росте вдома навіть узимку. Її можна посадити з насіння або пересадити з грядки перед настанням морозів. Для успішного росту петрушці потрібне хороше освітлення і помірний полив. Вона стане незамінним інгредієнтом у супах, соусах чи навіть як прикраса для страв.

Кріп: універсальна зелень для зимового столу

Кріп легко вирощувати на підвіконні, адже він не потребує багато місця. Посійте насіння у невеликі контейнери з родючим ґрунтом і поставте у світле місце. Через кілька тижнів у вас буде ароматна зелень, яка додасть стравам пікантності. Регулярний збір молодих листочків стимулює подальший ріст.

Базилік: король кухні

Базилік - це ароматна трава, яка прикрасить вашу кухню не лише смаком, а й красою. Для вирощування найкраще використовувати насіння або молоді рослини. Базилік любить тепло та сонце, тому поставте його на найсвітліше підвіконня. Він ідеально підходить для італійських страв, чаю або домашнього соусу песто.

7 смачних та корисних рослин, які можна виростити на підвіконні взимкуНа підвіконні можна виростити корисні вітамінні рослини (фото: Freepik.com)

Салатна мікрозелень: швидкість і користь

Мікрозелень салатів - це справжній суперфуд, який можна отримати менш ніж за тиждень. Вам знадобляться лотки з водою або ґрунтом та насіння кресу, гірчиці чи руколи. Мікрозелень багата на вітаміни та мікроелементи, тому стане чудовим доповненням до бутербродів і салатів. Її легко вирощувати навіть у невеликих приміщеннях.

Шпинат: джерело заліза і вітамінів

Шпинат чудово росте на підвіконні навіть за короткого світлового дня. Посійте насіння у глибокі контейнери з родючим ґрунтом і забезпечте помірний полив. Ця зелень ідеально підходить для салатів, омлетів чи смузі. Регулярне збирання молодих листків забезпечить тривалий урожай.

Лимонник: екзотика у вас вдома

Лимонник - це не лише смачна, а й декоративна рослина, яка додає лимонний аромат вашим напоям чи стравам. Для вирощування потрібні насіння чи кореневі частини рослини, а також тепле та світле місце. Він росте досить швидко і не потребує складного догляду.

Раніше ми писали, які 6 смачних рослин варто висаджувати на розсаду вдома вже в грудні.

Читайте також, чому взимку обов'язково треба залучити птахів до саду та як це зробити.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання DIY Joy, Gardener's Path, Old Farmers' Almanac.

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