Які добрива не можна вносити у ґрунт восени, якщо не хочете зіпсувати город

Після збору врожаю багато городників прагнуть відновити родючість ґрунту, додаючи органічні та мінеральні добрива. Однак важливо знати, які саме добрива можна вносити в цей період, щоб не зашкодити рослинам.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які поживні речовини можуть принести користь лише в певних умовах, а які - завдати шкоди.

Які добрива краще вносити восени?

Восени ґрунт найкраще насичувати добривами, які розчиняються поступово, забезпечуючи рослини поживними речовинами протягом тривалого часу. До таких належать суперфосфат, доломітове борошно та калійні солі.

Ці добрива повільно розчиняються в ґрунтовому розчині, активізуючи свою дію навесні. Їх внесення допомагає покращити структуру ґрунту, підвищити його кислотно-лужний баланс і забезпечити довготривале живлення.

Крім того, вони зменшують ризик вимивання корисних речовин у міжсезоння. Такі добрива є чудовим вибором для відновлення родючості вашої землі.

Чому восени не варто використовувати азотні добрива?

Азотні добрива, такі як сечовина або аміачна селітра, стимулюють ріст рослин, тому восени вони можуть бути шкідливими. Азот провокує активне утворення нових пагонів і листя, що небезпечно в умовах наближення холодів.

Якщо рослина почне рости, вона не встигне підготуватися до зими, що може призвести до її загибелі. Особливо це стосується регіонів із теплою осінню або м’якою зимою, де підвищена активність рослин може спричинити підмерзання.

Навіть органічні добрива, такі як компост або перегній, не рекомендується вносити восени в теплі місяці. Цей процес варто відкласти до весни, коли азот справді необхідний для активного старту рослин.

Певні добрива восени можуть зашкодити рослинам (фото: Freepik.com)

Коли допустимо використовувати перегній?

Наші предки обкладали дерева перегноєм пізньої осені, коли ґрунт уже був промерзлий, а рослини завершили вегетацію. Цей метод захищав кореневу систему дерев від сильних морозів і поступово збагачував ґрунт поживними речовинами.

Однак у сучасних умовах важливо враховувати клімат регіону. У зонах із м’якою зимою або теплою осінню цей метод може нашкодити рослинам, спровокувавши передчасний ріст.

Тому перегній варто використовувати лише в холодних регіонах або з обережністю, щоб уникнути небажаних наслідків. Якщо ж ви плануєте використання перегною, зробіть це вчасно та в розумних кількостях.

Роль азоту для рослин навесні

Азот є ключовим елементом для активного зростання рослин, тому його краще вносити ранньою весною. У цей період азот допомагає швидко наростити зелену масу, що важливо для плодових дерев, кущів і овочевих культур. Завдяки внесенню сечовини чи селітри рослини отримують необхідний старт для розвитку.

Однак у другій половині літа потреба в азоті знижується, адже рослини починають підготовку до зимового спокою. Надлишок азоту в цей період порушує природний цикл розвитку рослин і може зашкодити врожайності.

Чим замінити азот восени?

Якщо ви хочете покращити стан ґрунту восени, але не можете використовувати азотні добрива, зверніть увагу на альтернативи. Найкращим вибором стануть фосфорні, калійні добрива та сидерати, які сприяють структуризації ґрунту й підвищенню його родючості.

Наприклад, суперфосфат забезпечує ґрунт фосфором, необхідним для розвитку кореневої системи, а доломітове борошно допомагає нейтралізувати кислотність. Сидерати, такі як гірчиця або люпин, ефективно покращують якість ґрунту та борються з бур'янами.

Осіннє внесення таких речовин закладає основу для багатого врожаю в майбутньому. Використовуйте їх правильно, щоб досягти найкращого результату.