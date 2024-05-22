Чем подкормить картофель, чтобы собирать урожай ведрами
После высадки картофеля, правильное удобрение может помочь обеспечить ему необходимые питательные вещества для здорового роста и урожайности.
Чем прикормить картофель во время цветения, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Сад и огород.
Чем подкормить картофель во время цветения
На этом шаге нужно добавить фосфор. В 10 литрах воды разведите 20 грамм калия и 20 грамм двойного суперфосфата.
В лунке для удобрения разлейте получившуюся смесь и оставьте распределиться. Лучше проводить такую подкормку через неделю после образования первых бутонов. Суперфосфаты будут помогать в защите растений от повреждения насекомыми и колорадскими жуками.
Наиболее эффективным способом подкормки растений является вносить удобрения прямо под корень:
- Картофель растет быстрее.
- Картофель становится больше.
Лучшим подкоренным удобрением, которое рекомендуют народные эксперты, являются обычные пищевые дрожжи, богатые цинком, железом и магнием.
Сухие и сырые дрожжи одинаково эффективны. Они разведены в теплой воде, с добавлением сахара для активизации полезных бактерий. После ожидания два - три часа такую смесь вносят непосредственно под корень растений.
Дрожжевая подкормка
Дрожжевой раствор вносим дважды: до цветения и на позднем этапе роста, примерно за месяц до выкапывания.
Смешиваем 10 г сухих дрожжей, 50 г сахара и 10 л воды. Оставляем смесь в день, а затем разбавляем раствор чистой водой в соотношении 1:5 и поливаем грядки.
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