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Чим підживити часник, щоб не жовтів і головки росли завбільшки з кулак

Чим найкраще підживити часник (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Городники часто скаржаться на те, що часник жовтіє, а самі головки в'яло ростуть і не набирають масу. Цієї поширеної проблеми можна уникнути, якщо правильно підживити рослину.

Про те, чим найкраще удобрювати часник, аби він ріс здоровим та давав добрий урожай, читайте у матеріалі нижче.

Чому часник жовтіє

Рослина погано розвивається та занепадає через кілька причин. Це може відбувається через:

  • нестачу поживних елементів у ґрунті;
  • неправильний полив;
  • хвороби чи шкідників.

Господарям варто оглянути грядки. Якщо часник має здорові головки і ви регулярно поливаєте його, то скоріш за все рослині не вистачає правильного підживлення для активного росту та розвитку.

Чим треба підживити часник

Пожовкле листя свідчить про брак азоту, магнію і сірки. Заповнити нестачу цих речовин допоможе карбамід.

Для цього розчиніть у 10 л теплої води при температурі 35-40 градусів 3/4 ст. л карбаміду та 1/4 ст. л сульфату магнію. Цього вистачить для обробки 1 кв.м посадок часнику.

Вже після першого підживлення буде помітним ефект. Листя часнику стане зеленішим, стебло потовстішає, а головка набиратиме масу.

Щоб часник не жовтів, можна також обприскати грядки розчином нашатирного спирту - дати 5 ст.л. на відро води.

Також для підживлення можна використовувати настій деревного попелу. Для цього 1,5 склянки просіяного попелу розчиніть у 10 л води і настоюйте 3 години.

Попіл також можна вносити у сухому вигляді - посипати його під грядки після рясних дощів. Від такого підживлення часник добре росте, бо попіл є джерелом калію, а ще у ньому є фосфор та інші важливі мікро- і макроелементи.

Часник добре росте і від дріжджового підживлення. Для приготування такого добрива 100 г хлібопекарських дріжджів розчиніть у 10 л теплої води, додайте 2 ст. л цукру. Залишіть розчин настоюватись на кілька годин.

Перед поливом розведіть настій із водою у співвідношенні 1 до 5. Оскільки ферментовані дріжджі забирають із землі калій і кальцій, таке підживлення варто поєднувати із внесенням попелу.

Після такого добрива часник гарно набиратиме масу й головки ростимуть великими.

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