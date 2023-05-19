Чем подкормить чеснок, чтобы не желтел и головки росли величиной с кулак

Почему чеснок желтеет

Растение плохо развивается и приходит в упадок по нескольким причинам. Это может происходить из-за:

нехватки питательных элементов в почве;

неправильного полива;

болезни или вредителей.

Огородникам стоит осмотреть грядки. Если чеснок имеет здоровые головки и вы регулярно поливаете его, то, скорее всего, растению не хватает правильной подкормки для активного роста и развития.

Чем нужно подкормить чеснок

Пожелтевшие листья свидетельствуют о нехватке азота. магния и серы. Восполнить недостачу этих веществ поможет карбамид.

Для этого растворите в 10 л теплой воды при температуре 35-40 градусов 3/4 ст. л карбамида и 1/4 ст. л сульфата магния. Этого хватит для обработки 1 кв.м посадок чеснока.

Уже после первой подкормки будет заметным эффект. Листья чеснока станут зеленее, стебель потолстеет, а головка будет набирать массу.

Чтобы чеснок не желтел, можно также опрыскать грядки раствором нашатырного спирта - дать 5 ст.л. на ведро воды.

Также для подкормки можно использовать настой древесной золы. Для этого 1,5 стакана просеянного пепла растворите в 10 л воды и настаивайте 3 часа.

Пепел также можно вносить в сухом виде - посыпать его под грядки после обильных дождей. От такой подкормки чеснок хорошо растет, потому что пепел является источником калия, а еще в нем есть фосфор и другие важные микро- и макроэлементы.

Еще чеснок хорошо растет и от дрожжевой подкормки. Для приготовления такого удобрения 100 г хлебопекарных дрожжей растворите в 10 л. теплой воды, добавьте 2 ст. л сахара. Оставьте раствор настаиваться на несколько часов.

Перед поливом разведите настой с водой в соотношении 1 к 5. Поскольку ферментированные дрожжи убирают из земли калий и кальций, такую подкормку следует совмещать с внесением пепла.

После такого удобрения чеснок будет хорошо набирать массу и головки будут расти большими.