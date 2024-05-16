Чем панировать котлеты, если под рукой нет сухарей: самая простая замена

Рецепт приготовления любых котлет включает в себя обязательный пункт - панировочные сухари. Они нужны, чтобы котлеты держали свою форму, имели хороший цвет и вкусную корочку. Но что делать, если сухари закончились?

Что можно использовать для панировки котлет и не испортить вкус блюда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Чем можно заменить панировочные сухари

Картофельные чипсы

Берем любые чипсы, желательно без большого количества специй и измельчаем их до состояния панировочных сухарей. Такая панировка придаст котлетам особый "гастрономический шарм".

Орехи

Калорийность котлет с такой панировкой будет значительно выше, но и вкусовые качества получатся очень интересными. Такие котлеты можно поставить на праздничный стол. Можно брать смесь из разных орехов.

Кукурузная или рисовая мука

Оба варианта могут стать хорошими вариантами замены классических сухарей. Цвет котлет будет чуть светлее или темнее. Но вкус и качество будут неизменными.

Пармезан

Твердый сорт итальянского сыра пармезана придаст котлетам очень интересный вкус. Сыр можно натереть на мелкой терке или помолоть в блендере. Еще такой сыр можно смешать с сушеным хлебом. Особенно вкусным такой кляр получается с тефтелями.

Манка (манна крупа)

Отличная замена панировочным сухарям, если нужно пожарить рыбу, котлеты, наггетсы или мясные полуфабрикаты на сковороде. Такие котлеты получаются более нежными по вкусу.

Овсяные хлопья

Обычные хлопья, например - овсяные, если их предварительно измельчить в кофемолке или растолочь вручную, смогут выручить, если дома нет панировочных сухарей.

Отруби (пшеничные, овсяные)

Отруби также часто используют при жарке вместо панировочных сухарей, поскольку они хорошо справляются со своей задачей и при этом обладают многими полезными свойствами.

Крекеры

Возьмите соленые крекеры и помолотите их в блендере - получатся очень хорошие панировочные сухари для котлет.

Любопытно знать!

Пожарские котлеты, граница блю и шницели - панировать нужно обязательно. А вот другие виды котлет можно жарить без панировки. Например, по методу наших бабушек – формировать котлету мокрыми руками и отправлять сразу на сковороду.

Кроме того, без панировки могут быть печеночные котлеты или котлеты для бургера или те, в состав которых входит мука или манка.