Total white look: елегантний образ на День Валентина, який зможе повторити кожна

Total white - це стильний і елегантний лук, який ідеально підходить на День святого Валентина або, як його ще називають, День закоханих, якщо ви хочете виділитися своєю витонченістю і створити чистий, повітряний і романтичний образ.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блогерку Anouk Yve розповідає, як за допомогою речей, які є в гардеробі кожної модниці, створити такий лук.

Якщо ви збираєтеся на роботу, а ввечері у вас заплановане побачення або ж невелика вечірка, радимо взяти собі на замітку просте поєднання, яке продемонструвала блогерка.



Стильний лук на День закоханих (фото: instagram.com/anoukyve)

Вона обрала довгу атласну спідницю і кардиган на ґудзиках. Свій вишуканий образ у білих відтінках вона доповнила масивними браслетами-каффами, які зараз також у тренді.



Образ на День святого Валентина (фото: instagram.com/anoukyve)

Завершити образ Anouk Yve вирішила чорними туфлями-човниками та невеликою сумкою, зігравши таким чином на контрасті. Втім, взуття та аксесуари теж можна підібрати білого або молочного відтінку.



Total white look на День закоханих (фото: instagram.com/anoukyve)

Для виходу у світ можна зробити просту зачіску. Для цього необхідно злегка накрутити волосся, зібрати його на потилиці і закріпити. Доповнять образ витончені сережки з дрібним камінням.



Образ на свято (фото: instagram.com/anoukyve)

Як ще можна створити Total white look на День закоханих

Основний акцент на біле

У цьому образі весь одяг буде в білому кольорі. Ви можете вибрати легку сукню, штани з блузою або костюм, залежно від ваших уподобань. Головне, щоб білий був головним і єдиним кольором.

Матеріали

Легкі тканини, такі як шифон, атлас, мереживо, шовк або органза, додадуть образу легкості та романтичності. Ці матеріали ідеально підходять для Дня святого Валентина, створюючи відчуття ніжності.

Деталі

Елементи мережива, волани або перлинні прикраси додадуть образу додаткової елегантності та жіночності.

Ювелірні вироби

В ідеалі вибирайте мінімалістичні аксесуари. Білий колір сам по собі дуже яскравий, тому краще вибрати срібні або золоті прикраси в тон образу. Легкі сережки, каблучки або браслети додадуть завершеності, не перевантажуючи look.

Сумка

Обирайте білу або світлу сумку, яка поєднуватиметься з вашим вбранням.



Лук на свято (фото: instagram.com/anoukyve)