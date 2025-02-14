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Total white look: елегантний образ на День Валентина, який зможе повторити кожна

П'ятниця 14 лютого 2025 07:15
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Total white look: елегантний образ на День Валентина, який зможе повторити кожна Блогерка Анук Іве (фото: instagram.com/anoukyve)
Автор: Катерина Собкова

Total white - це стильний і елегантний лук, який ідеально підходить на День святого Валентина або, як його ще називають, День закоханих, якщо ви хочете виділитися своєю витонченістю і створити чистий, повітряний і романтичний образ.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блогерку Anouk Yve розповідає, як за допомогою речей, які є в гардеробі кожної модниці, створити такий лук.

Якщо ви збираєтеся на роботу, а ввечері у вас заплановане побачення або ж невелика вечірка, радимо взяти собі на замітку просте поєднання, яке продемонструвала блогерка.
Total white look: елегантний образ на День Валентина, який зможе повторити кожна
Стильний лук на День закоханих (фото: instagram.com/anoukyve)

Вона обрала довгу атласну спідницю і кардиган на ґудзиках. Свій вишуканий образ у білих відтінках вона доповнила масивними браслетами-каффами, які зараз також у тренді.
Total white look: елегантний образ на День Валентина, який зможе повторити кожна
Образ на День святого Валентина (фото: instagram.com/anoukyve)

Завершити образ Anouk Yve вирішила чорними туфлями-човниками та невеликою сумкою, зігравши таким чином на контрасті. Втім, взуття та аксесуари теж можна підібрати білого або молочного відтінку.
Total white look: елегантний образ на День Валентина, який зможе повторити кожна
Total white look на День закоханих (фото: instagram.com/anoukyve)

Для виходу у світ можна зробити просту зачіску. Для цього необхідно злегка накрутити волосся, зібрати його на потилиці і закріпити. Доповнять образ витончені сережки з дрібним камінням.
Total white look: елегантний образ на День Валентина, який зможе повторити кожна
Образ на свято (фото: instagram.com/anoukyve)

Як ще можна створити Total white look на День закоханих

Основний акцент на біле

У цьому образі весь одяг буде в білому кольорі. Ви можете вибрати легку сукню, штани з блузою або костюм, залежно від ваших уподобань. Головне, щоб білий був головним і єдиним кольором.

Матеріали

Легкі тканини, такі як шифон, атлас, мереживо, шовк або органза, додадуть образу легкості та романтичності. Ці матеріали ідеально підходять для Дня святого Валентина, створюючи відчуття ніжності.

Деталі

Елементи мережива, волани або перлинні прикраси додадуть образу додаткової елегантності та жіночності.

Ювелірні вироби

В ідеалі вибирайте мінімалістичні аксесуари. Білий колір сам по собі дуже яскравий, тому краще вибрати срібні або золоті прикраси в тон образу. Легкі сережки, каблучки або браслети додадуть завершеності, не перевантажуючи look.

Сумка

Обирайте білу або світлу сумку, яка поєднуватиметься з вашим вбранням.
Total white look: елегантний образ на День Валентина, який зможе повторити кожна
Лук на свято (фото: instagram.com/anoukyve)

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Також читайте, яке взуття буде в моді навесні 2025 року.

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