С чем носить трендовую юбку-шорты: стильные образы на весну 2025

Юбка-шорты - один из самых стильных и практичных трендов весны 2025 года. Этот универсальный предмет одежды идеально подходит для переменчивой весенней погоды. Модницы по всему миру уже оценили его функциональность и стиль, и в следующем сезоне юбка-шорты станет настоящим мастхэв в гардеробе.

Почему юбка-шорты - тренд 2025 года

Удобство и свобода движений

Юбка-шорты - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и свободу. Она позволяет двигаться свободно, не ограничивая вас в движениях, как классическая юбка. Особенно это важно весной, когда погода еще может быть непредсказуемой, а вам нужно оставаться активной и уверенной в себе.

Сочетание стиля и практичности

Юбка-шорты идеально подходят для повседневных образов, а также для более спортивных или городских луков. Она позволяет создать стильный и динамичный образ, который будет актуален как для дня в офисе, так и для прогулки с друзьями или на встрече.

Многообразие фасонов

Весной 2025 года модные бренды предлагают широкий ассортимент юбок-шорт различных фасонов, длины и материалов. Вы сможете выбрать как короткие модели для жарких дней, так и удлиненные варианты для более прохладной погоды. Кроме того, юбка-шорты могут быть выполнены из разных тканей - от денима до легкого хлопка и даже кожи.



Стильные луки с юбкой-шортами (коллаж: РБК-Украина)

Как носить юбку-шорты

Блогерша продемонстрировала три стильных образа. Для первого она выбрала юбку-шорты молочного оттенка с ассиметричным передом. Под эту деталь гардероба она надела полупрозрачные капроновые колготки, а также белую майку и высокие сапоги на грубой подошве.

Дополнить лук она решила свитером, переднюю часть которого заправила в юбку-шорты. Рукава она слегка подвернула, чтобы акцентировать внимание на самой худой части - запястье. Завершали образ небольшая сумка и серое пальто.



Блогерша показала образ с юбкой-шортами (скриншот)

Для второго лука девушка выбрала ультракороткую юбку-шорты коричневого оттенка. Свой образ она дополнила базовыми вещами, которые есть в гардеробе у каждой: футболкой, свитером в стиле оверсайз светло-коричневого оттенка и высокими сапогами на плоском ходу. На этот раз в качестве верхней одежды она выбрала укороченное пальто в тон к юбке.



Блогерша показала образ с юбкой-шортами (скриншот)

Третий лук блогерша решила продемонстрировать с черной юбкой-шортами и серым свитером. Дополнить его она решила высокими сапогами и пальто асфальтового оттенка.



Блогерша показала образ с юбкой-шортами (скриншот)

Отметим, что юбка-шорты может быть и вечерним вариантом для более теплых весенних дней. Ее можно сочетать с элегантными топами на тонких бретелях, яркими аксессуарами и высокими каблуками. Этот образ идеально подходит для вечеринок, ужинов в ресторанах или модных событий.