С чем носить трендовую юбку-шорты: стильные образы на весну 2025
Юбка-шорты - один из самых стильных и практичных трендов весны 2025 года. Этот универсальный предмет одежды идеально подходит для переменчивой весенней погоды. Модницы по всему миру уже оценили его функциональность и стиль, и в следующем сезоне юбка-шорты станет настоящим мастхэв в гардеробе.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, какие стилизовать юбку-шорты с высокими сапогами и верхней одеждой.
Почему юбка-шорты - тренд 2025 года
Удобство и свобода движений
Юбка-шорты - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и свободу. Она позволяет двигаться свободно, не ограничивая вас в движениях, как классическая юбка. Особенно это важно весной, когда погода еще может быть непредсказуемой, а вам нужно оставаться активной и уверенной в себе.
Сочетание стиля и практичности
Юбка-шорты идеально подходят для повседневных образов, а также для более спортивных или городских луков. Она позволяет создать стильный и динамичный образ, который будет актуален как для дня в офисе, так и для прогулки с друзьями или на встрече.
Многообразие фасонов
Весной 2025 года модные бренды предлагают широкий ассортимент юбок-шорт различных фасонов, длины и материалов. Вы сможете выбрать как короткие модели для жарких дней, так и удлиненные варианты для более прохладной погоды. Кроме того, юбка-шорты могут быть выполнены из разных тканей - от денима до легкого хлопка и даже кожи.
Стильные луки с юбкой-шортами (коллаж: РБК-Украина)
Как носить юбку-шорты
Блогерша продемонстрировала три стильных образа. Для первого она выбрала юбку-шорты молочного оттенка с ассиметричным передом. Под эту деталь гардероба она надела полупрозрачные капроновые колготки, а также белую майку и высокие сапоги на грубой подошве.
Дополнить лук она решила свитером, переднюю часть которого заправила в юбку-шорты. Рукава она слегка подвернула, чтобы акцентировать внимание на самой худой части - запястье. Завершали образ небольшая сумка и серое пальто.
Блогерша показала образ с юбкой-шортами (скриншот)
Для второго лука девушка выбрала ультракороткую юбку-шорты коричневого оттенка. Свой образ она дополнила базовыми вещами, которые есть в гардеробе у каждой: футболкой, свитером в стиле оверсайз светло-коричневого оттенка и высокими сапогами на плоском ходу. На этот раз в качестве верхней одежды она выбрала укороченное пальто в тон к юбке.
Блогерша показала образ с юбкой-шортами (скриншот)
Третий лук блогерша решила продемонстрировать с черной юбкой-шортами и серым свитером. Дополнить его она решила высокими сапогами и пальто асфальтового оттенка.
Блогерша показала образ с юбкой-шортами (скриншот)
Отметим, что юбка-шорты может быть и вечерним вариантом для более теплых весенних дней. Ее можно сочетать с элегантными топами на тонких бретелях, яркими аксессуарами и высокими каблуками. Этот образ идеально подходит для вечеринок, ужинов в ресторанах или модных событий.
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