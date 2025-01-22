З чим носити спідницю у 2025 році: стилістка показала ідеї на кожен день, які зможе повторити кожна

Спідниця - універсальна та стильна річ у гардеробі, яка завжди лишається в тренді, проте у 2025 році є певні тенденції, які допоможуть вам створити модні та актуальні образи.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, з яким верхом можна носити спідниці в цьому сезоні.
У 2025 році тепло і затишок залишаються в моді. Спідниці добре поєднуються з водолазками або щільними светрами, що створює комфортний і стильний образ.
"Мастхев для прохолодних днів. Він підкреслює талію і створює елегантний силует. Головне - поєднуй з трапецієподібними або плісированими спідницями, а не з такими, що обтягують", - підкреслила Шевченко.
Приклад: чорний гольф + плісирована спідниця міді або максі + ботильйони = стильний і розкішний образ.
Спідниця і гольф-водолазка (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Для більш теплих днів підберіть лук з футболкою. У 2025 році футболки з логотипами і принтами будуть на піку популярності, і вони добре поєднуються зі спідницями для створення молодіжних і образів у стилі кежуал.
Приклади:
Кежуал: футболка + джинсова спідниця міні + кросівки.
Вечірній образ: футболка + атласна спідниця максі + підбори.
Спідниця і футболка (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Образ в офіс або на ділову зустріч можна створити з сорочкою. Такий лук вийде стриманим, але водночас універсальним.
Для роботи виберіть білу або світло-блакитну сорочку, заправлену в спідницю міді. Для прогулянки підійде картата сорочка, зав'язана вузлом, і спідниця в довжині максі.
Приклад: біла сорочка + спідниця плісирована + туфлі = елегантність без зусиль.
Спідниця і сорочка (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Для створення суворішого й елегантнішого лука у 2025 році спідницю можна носити з жакетом або піджаком. Це ідеальний вибір для роботи або офіційних заходів. А щоб підкреслити лінію талії, поверх піджака можна надіти тонкий пояс.
Приклад: чорний топ + шкіряна спідниця + піджак + ремінь = витончений, стильний образ.
Спідниця і піджак з ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Для більш розслабленого образу можна обрати светр у стилі оверсайз. Можна підібрати такого ж відтінку, як і спідниця, або ж зіграти на контрасті.
М'який светр необхідно заправляти у спідницю. А довгий светр носимо навипуск, але обираємо схожі відтінки для гармонії.
Приклад: довгий светр + максіспідниця в одному тоні = тепло і стильно.
Спідниця і светр оверсайз (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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