С чем носить юбку в 2025 году: стилист показала идеи на каждый день, которые сможет повторить каждая

С гольфом-водолазкой

В 2025 году тепло и уют остаются в моде. Юбки хорошо сочетаются с водолазками или плотными свитерами, что создает комфортный и стильный образ.

"Мастхэв для прохладных дней. Он подчеркивает талию и создает элегантный силуэт. Главное - сочетай с трапециевидными или плиссированными юбками, а не обтягивающими", - подчеркнула Шевченко.

Пример: черный гольф + плиссированная юбка миди или макси + ботильоны = стильный и роскошный образ.

Юбка и гольф-водолазка (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Футболка

Для более теплых дней присмотрите лук с футболкой. В 2025 году футболки с логотипами и принтами будут на пике популярности, и они хорошо сочетаются с юбками для создания молодежных и образов в стиле кежуал.

Примеры:

Кежуал: футболка + джинсовая юбка мини + кроссовки.

Вечерний образ: футболка + атласная юбка макси + каблуки.

Юбка и футболка (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Рубашка

Образ в офис или на деловую встречу можно создать с рубашкой. Такой лук получится сдержанным, но в то же время универсальным.

Для работы выберите белую или светло-голубую рубашку, заправленную в юбку миди. Для прогулки подойдет клетчатая рубашка, завязанная узлом, и юбка в длине макси.

Пример: белая рубашка + юбка плиссированная + туфли = элегантность без усилий.

Юбка и рубашка (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пиджак и ремень

Для создания более строгого и элегантного лука в 2025 году юбку можно носить с жакетом или пиджаком. Это идеальный выбор для работы или официальных мероприятий. А чтобы подчеркнуть линию талии, поверх пиджака можно надеть тонкий пояс.

Пример: черный топ + кожаная юбка + пиджак + ремень = изящный, стильный образ.

Юбка и пиджак с ремнем (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Свитер оверсайз

Для более расслабленного образа можно присмотреть свитер в стиле оверсайз. Можно подобрать такого же оттенка, как и юбка, или же сыграть на контрасте.

Мягкий свитер следует заправлять в юбку. А длинный свитер носим навыпуск, но выбираем похожие оттенки для гармонии.

Пример: длинный свитер + макси-юбка в одном тоне = тепло и стильно.

Юбка и свитер оверсайз (фото: instagram.com/purpur.stylist)