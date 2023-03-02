З чим носити пальто навесні 2023: яскраві фотоприклади

З чоботами

Оскільки пальто закриває всю верхню частину вашого одягу, акцент варто робити саме на ногах. Тут нам стануть у пригоді тренди на взуття.

Зверніть увагу на чоботи з високими "халявами". Особливо класно буде, якщо "халява" щільно прилягатиме до гомілки чи трошки відходитиме.

Фото: trserial.net.ua

З широкими штанами

Широкі штани давно підкорили жіночі серця, адже вони візуально моделюють фігуру, видовжуючи ноги та роблячи талію тендітнішою.

У поєднанні з пальтом це буде ще й дуже комфортний та жіночний образ.

Фото: rivne1.tv

Монохромний образ

Такий образ скласти досить неважко, адже вам потрібно лиш вдало дібрати кольорову гаму. Стилісти вважають, що монохром є вдалим рішенням, тому що візуально коригує фігуру та робить вас трохи вищими.

Фото: mega-music.pro

Контрастність

Якщо вам до вподоби яскраві акценти в гардеробі, тоді можете спробувати втілити їх у життя за допомогою пальто! Чому б не обрати його на сезон синього або рожевого кольору?

Фото: mega-music.pro

На спортивному

Останнім часом тренд на поєднання спортивного та класичного міцно вкорінився у світових тенденціях. Тому сміливо поєднуйте пальто з улюбленими кедами чи кросівками.

Фото: prostolady.com.ua

З мініспідницями

Нещодавно довжина міні знову повернулася у ряди трендів, і тому не варто про неї забувати. А якщо поєднати мініспідницю або сукню із пальто теплого весняного дня, так ви почуватиметеся неперевершеною!

Фото: mega-music.pro