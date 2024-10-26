З чим носити джинси: Єфросиніна та дружина Решетніка показали наймодніші образи на осінь 2024

Джинси, кеди та леопардовий принт

Відома ведуча Маша Єфросиніна стежить за модою та останніми трендами. На своїй сторінці у соцмережі Instagram вона часто ділиться фото у модних луках, які вигідно підкреслюють її фігуру.

Так, днями в Instagram-stories вона продемонструвала трендовий образ із темно-синіми джинсами кльош, бежевим светром із високим горлом та шубою з еко-хутра у наймоднішому принті сезону - леопардовому. Свій лук вона доповнила зручним взуттям - коричневими кросівками.

Скриншоти (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Джинсова спідниця, пальто та уггі

Також телеведуча показала, що восени не варто обмежуватися штанями з деніму - можна приглянути і синю спідницю міді з відстрочкою та гудзиками.

Цю деталь гардеробу Єфросиніна доповнила бежевою водолазкою, пальто в клітинку та трендовими уггами на платформі. Завершити образ знаменитість вирішила місткою сумкою.

Скриншоти (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Джинси, сумка та шуба з еко-хутра

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина також обрала на цю осінь модель джинсів кльош з блискавкою спереду і підворотами або, як їх ще називають, манжетами.

Багатодітна мама продемонструвала образ із шубою та сумкою зі штучного хутра молочного відтінку. Свій лук вона доповнила чорним лонгслівом та трендовими ботильйонами із замші коричневого кольору.

Скриншоти (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)