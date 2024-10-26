С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024

Джинсы, кеды и леопардовый принт

Известная ведущая Маша Ефросинина следит за модой и последними трендами. На своей странице в соцсети Instagram она часто делится фото в модных луках, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.

Так, на днях в Instagram-stories она продемонстрировала трендовый образ с темно-синими джинсами клеш, бежевым свитером с высоким горлом и шубой из эко-меха в самом модном принте сезона - леопардовом. Свой лук она дополнила удобной обувью - коричневыми кроссовками.

Скриншоты (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Джинсовая юбка, пальто и угги

Также телеведущая показала, что осенью не стоит ограничиваться брюками из денима - можно присмотреть и синюю юбку миди с отсрочкой и пуговицами.

Эту деталь гардероба Ефросинина дополнила бежевой водолазкой, пальто в клетку и трендовыми уггами на платформе. Завершить образ знаменитость решила вместительной сумкой.

Скриншоты (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Джинсы, сумка и шуба из эко-меха

Супруга известного телеведущего Григория Решетника Кристина также выбрала модель джинсов клеш на эту осень с молнией спереди и подворотами или, как их еще называют, манжетами.

Многодетная мама продемонстрировала образ с шубой и сумкой из искусственного меха молочного оттенка. Свой лук она дополнила черным лонгсливом и трендовыми ботильонами из замши коричневого цвета.

Скриншоты (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)