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З чим носити джинси: 5 модних образів на холодну погоду з ковбойськими чоботями та ботильйонами

Варіанти образів з джинсами на осінь 2024 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У гардеробі кожної модниці можна знайти кілька пар джинсів. І якщо ви вже знаєте, як створити з ними класичні образи, зверніть увагу, з яким взуттям поєднувати штани з деніму цього сезону, щоб бути в тренді.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як цього сезону носити джинси з наймоднішим взуттям і верхнім одягом.

Тренч + блакитні джинси + коричневі ботильйони

Для повсякденного образу одягайте улюблені блакитні джинси прямого крою. Доповніть їх базовою футболкою або гольфом-водолазкою, коричневими ботильйонами на стійких підборах і невеликою сумкою під шкіру крокодила.

Образ із тренчем на осінь (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Стьобана куртка + білі джинси + черевики челсі

На піку популярності світлі відтінки джинсів: колір кокосового молока, екрю, вершкового масла. Восени їх можна поєднувати з контрастним верхом та взуттям. Наприклад, із чорною стьобаною курткою, яка зараз також у тренді.

Стильний монохромний лук (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Джемпер + рвані джинси + ковбойські чоботи

Якщо ви вже приглянули на осінь ковбойські чоботи із замші, саме час стилізувати їх із рваними джинсами. Доповніть образ теплим светром та невеликою сумкою. Зверху можна накинути куртку в стилі кантрі.

Варіант образа з ковбойськими чоботями (фото: instagram.com/alicezielasko)

Жакет оверсайз + сині джинси + ботильйони з квадратним носком

Варіант образу в офіс: надягайте сорочку, трикотажну жилетку та масивний сірий піджак. Доповніть лук синіми джинсами з широкими штанинами та взуттям із квадратним носком.

Стильний образ на ділову зустріч (фото: instagram.com/amalie_gassmann)

Шкіряний тренч + мішкуваті джинси баггі + ботильйони на підборах

Такі джинси мають бути в гардеробі кожної модниці. Одягайте лонгслів, джинси баггі та тренч зі шкіри. Доповніть лук шкіряними ботильйонами та тренчем.

Лук на осінь (фото: instagram.com/aniyahmorinia)

Раніше ми розповіли, яка модель жіночої куртки не виходить із моди.

Також читайте про 5 осінніх комбінацій кольорів, які непідвладні часу і виглядають дуже дорого.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Julie, Jessica Skye, Alice Zielasko, Amalie Gassmann, Aniyah Morinia.

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