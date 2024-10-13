С чем носить джинсы: 5 модных образов на холодную погоду с ковбойскими сапогами и ботильонами

В гардеробе каждой модницы можно найти несколько пар джинсов. И если вы уже знаете, как создать с ними классические образы, обратите внимание, с какой обувью сочетать брюки из денима в этом сезоне, чтобы быть в тренде.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как в этом сезоне носить джинсы с самой модной обувью и верхней одеждой.
Для повседневного образа надевайте любимые голубые джинсы прямого кроя. Дополните их базовой футболкой или гольфом-водолазкой, коричневыми ботильонами на устойчивом каблуке и небольшой сумкой под кожу крокодила.
Образ с тренчем на осень (фото: instagram.com/leasy_inparis)
На пике популярности светлые оттенки джинсов: цвет кокосового молока, экрю, сливочного масла. Осенью их можно сочетать с контрастным верхом и обувью. Например, с черной стеганой курткой, которая сейчас также в тренде.
Стильный монохромный лук (фото: instagram.com/_jessicaskye)
Если вы уже присмотрели на осень ковбойские сапоги из замши, самое время стилизовать их с рваными джинсами. Дополните образ теплым свитером и небольшой сумкой. Сверху также можно накинуть куртку в стиле кантри.
Вариант образа с ковбойскими сапогами (фото: instagram.com/alicezielasko)
Вариант образа в офис: надевайте рубашку, трикотажную жилетку и массивный серый пиджак. Дополните лук синими джинсами с широкими штанинами и обувью с квадратным носком.
Стильный образ на деловую встречу (фото: instagram.com/amalie_gassmann)
Такие джинсы должны быть в гардеробе каждой модницы. Надевайте лонгслив, джинсы багги и тренч из кожи. Дополните лук кожаными ботильонами и тренчем.
Лук на осень (фото: instagram.com/aniyahmorinia)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Julie, Jessica Skye, Alice Zielasko, Amalie Gassmann, Aniyah Morinia.