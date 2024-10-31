З чим носити денім: 5 трендів джинсової моди на зиму 2024-2025

У гардеробі кожної модниці можна знайти одну або декілька пар джинсів, джинсову спідницю, сорочку або куртку. Це одяг, який підійде як для створення повсякденних образів, так і для офісних буднів або важливих заходів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які моделі джинсів та джинсових курток будуть у трендах взимку 2024-2025.
Така модель вперше з'явилася на модному ринку в середині XX століття і швидко набула популярності. Їхньою відмінністю є висока посадка на талії і звужений донизу крій, що створює ефект "бочки" - звідси і пішла назва "barrel". Інша назва цієї моделі - джинси-"підкови".
Цей фасон тільки почав набирати популярність у 2024 році, і він буде на піку актуальності у 2025 році. Крім того, він дуже вигідно підкреслює фігуру.
Джинси-"підкови" (фото: instagram.com/erin.foley__, instagram.com/lucky_girl_h)
Така модель штанів відрізняється екстремальною довжиною до підлоги і великою шириною штанин, які буквально волочаться вулицею під час ходьби. Помітною особливістю і те, що вони " збиваються " на щиколотці - через навмисно завищений крій. Таку модель ще називають puddle pants, тобто джинси-"калюжі".
Джинси з дуже довгими штанинами (фото: instagram.com/marina_torres, instagram.com/howrosdoesit)
У трендах зими - оригінальні джинсові куртки. Це може бути модель без традиційного коміра, подовжена куртка з поясом або різним декором, тренч з деніму, куртка з баскою.
Також на піку популярності джинсівка-бомбер. Це фасон куртки без коміра, з резинками внизу та на рукавах. Взимку її можна носити як додатковий шар одягу.
Варіант із курткою-бомбером (фото: instagram.com/pamila_muzaffar)
На зміну джинсам кльош, які подобаютсья багатьом модницям, знову прийшли вузькі прямі моделі. Такі штани практично повністю обтягують ногу по всій довжині, показуючи у подробицях усі вигини. Відповідно, цей фасон підходить тільки модницям з більш-менш пропорційною фігурою та довгими ногами, оскільки такі штани підкреслюють не тільки всі переваги, але й недоліки.
Вузькі джинси (фото: instagram.com/laura.byrnes, instagram.com/fashion_jackson)
На піку популярності у 2024 році були сірі джинси, а у 2025 на зміну їм прийдуть білі та молочні. Їх також називають кольору кокосового молока, вершкового масла або екрю.
Зазначимо, що такий відтінок багато хто називає весняно-літнім. Однак багато блогерів вже розвінчали цей міф - вони сміливо демонструють, що такі джинси можна носити і в холодну пору року.
Білі джинси (фото: instagram.com/laura.byrnes, instagram.com/fashion_jackson)
Раніше Маша Єфросиніна та дружина Решетніка показали наймодніші образи з джинсами на осінь 2024 року.
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Для написання матеріалу були використані сторінки модних блогерів у Instagram: Erin Foley, Hang Rutjes, Marina Torres, Roslyn Griner, Pamila, LAURA BYRNES, Amy Jackson.