С чем носить деним: 5 трендов джинсовой моды на зиму 2024-2025

Джинсы Barrel Leg

Такая модель впервые появилась на модном рынке в середине XX века и быстро приобрела популярность. Их отличительной особенностью является высокая посадка на талии и зауженный книзу крой, что создает эффект "бочонка" или "бочки" - отсюда и пошло название "barrel". Другое название этой модель - джинсы-"подковы".

Этот фасон только начал набирать популярность в 2024 году, и он будет на пике актуальности в 2025 году. Кроме того, он очень выгодно подчеркивает фигуру.

Джинсы-"подковы" (фото: instagram.com/erin.foley__, instagram.com/lucky_girl_h)

Экстремально длинные джинсы

Такая модель штанов отличается экстремальной длиной до пола и большой шириной штанин, которые в буквальном смысле волочатся по улице при ходьбе. Заметной особенностью является то, что они "сбиваются" на щиколотке - из-за намеренно завышенного кроя. Такую модель еще называют puddle pants, то есть джинсы-"лужи".

Джинсы с очень длинными штанинами (фото: instagram.com/marina_torres, instagram.com/howrosdoesit)

Оригинальные джинсовые куртки

В трендах зимы - оригинальные джинсовые куртки. Это может быть модель без традиционного воротника, удлиненная куртка с поясом или различным декором, тренч из денима, куртка с баской.

Также на пике популярности джинсовка-бомбер. Это фасон куртки без воротника, с резинками внизу и на рукавах. Зимой ее можно носить как дополнительный слой одежды.

Вариант с курткой-бомбером (фото: instagram.com/pamila_muzaffar)

Узкие прямые джинсы

На смену полюбившемся многих джинсам клеш снова пришли узкие прямые модели. Такие брюки практически полностью обтягивают ногу по всей длине, показывая в подробностях все изгибы. Соответственно, этот фасон подходит только модницам с более-менее пропорциональной фигурой и длинными ногами, так как такие штаны подчеркивают не только все достоинства, но и недостатки.

Узкие джинсы (фото: instagram.com/laura.byrnes, instagram.com/fashion_jackson)

Джинсы светлых оттенков

На пике популярности в 2024 году были серые джинсы, а в 2025 на смену им придут белые и молочные. Их также называют цвета кокосового молока, сливочного масла или же экрю.

Отметим, что такой оттенок многие называют весенне-летним. Однако многие блогеры уже развенчали этот миф - они смело демонстрируют, что такие джинсы можно носить и в холодное время года.

Белые джинсы (фото: instagram.com/laura.byrnes, instagram.com/fashion_jackson)