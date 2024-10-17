З чим носити чорну сукню восени: 5 стильних образів, які ніколи не вийдуть із моди

Обтисла сукня + шкіряний піджак + чоботи до коліна

Для повсякденних луків можна вибрати теплу сукню в довжині міді або максі, яка зараз вважається трендом. Це довжина до щиколотки або на 3-5 см вище за неї. Носити її можна з будь-якими чоботями, черевиками або ботильйонами. Доповнити образ можна шкіряною курткою або піджаком такого ж кольору - вийде total black look.

Чорна сукня на осінь (фото: instagram.com/giasinatra)

Сукня з пишною спідницею + ботильйони

Ще один варіант на осінь - сукня з пишною спідницею. Наприклад, можна взяти літню та стилізувати її із теплим светром. Вийде багатошаровий образ на кожен день. Доповнити його можна ботильйонами на високих підборах, сумкою незвичної форми та зверху накинути тренч чи пальто.

Можна одягнути і літню сукню (фото: instagram.com/marina_torres)

Сукня з високим горлом + пояс + взуття з гострим носком

Щоб створити максимально осінній лук, пригляньте трикотажну сукню з високою горловиною. Доповніть його тонким шкіряним ременем, щоб підкреслити лінію талії, ботильйонами з гострим носком та невеликою сумочкою.

Чорна сукня на осінь (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Сукня-худі + грубі черевики

Для розслаблених повсякденних луків пригляньте об'ємну сукню-худі. Поєднувати її можна з грубими черевиками на тракторній підошві, масивним пуховиком та сумкою контрастного кольору.

Образ на холодну осінь та зиму (фото: instagram.com/_loissterling)

Коротка сукня + довге пальто + ботфорти

Ще один варіант образу - із чорною сукнею в довжині міні. Одягайте таку сукню, довге пальто, а також чоботи-ботфорти. Доповніть лук місткою сумкою з натуральної або штучної шкіри.

Стильний лук на осінь (фото: instagram.com/dawn.tan)