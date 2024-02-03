Ось чим небезпечний пластик та одноразові стаканчики для кави

Чим небезпечний пластиковий посуд

"Бісфенол А з пластику - ксеноестроген, затверджувач пластмаси, в багатьох країнах він заборонений. BPA free можна часто зустріти в країнах Європи та США, хоча там він офіційно не заборонений. З бісфенолом пов'язують ряд проблем фертильності - викидні, хромосомні аномалії. Також він перевантажує печінку", - каже нутриціолог.

За словами Голобородько, люди з проблемами печінки, жовчного, синдромом Жильбера виводять бісфенол в рази гірше. Бісфенол є токсичним для щитоподібної залози, бо виступає дізраптором - порушує роботу гормонів, а також розвиток статевих клітин. Бісфеноли (не тільки А, ще С) можуть накопичуватись в жировій тканині.

Бісфенол А варто виключити там, де це можливо: