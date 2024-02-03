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Ось чим небезпечний пластик та одноразові стаканчики для кави

Чому варто уникати пластикового посуду (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Експерти радять уникати пластикового посуду, особливо одноразових стаканчиків для кави. У складі таких виробів є бісфенол А, який може дуже нашкодити здоров'ю.

Про те, чим саме небезпечний пластик, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Чим небезпечний пластиковий посуд

"Бісфенол А з пластику - ксеноестроген, затверджувач пластмаси, в багатьох країнах він заборонений. BPA free можна часто зустріти в країнах Європи та США, хоча там він офіційно не заборонений. З бісфенолом пов'язують ряд проблем фертильності - викидні, хромосомні аномалії. Також він перевантажує печінку", - каже нутриціолог.

За словами Голобородько, люди з проблемами печінки, жовчного, синдромом Жильбера виводять бісфенол в рази гірше. Бісфенол є токсичним для щитоподібної залози, бо виступає дізраптором - порушує роботу гормонів, а також розвиток статевих клітин. Бісфеноли (не тільки А, ще С) можуть накопичуватись в жировій тканині.

Бісфенол А варто виключити там, де це можливо:

  • пластикові одноразові стакани (в тому числі "паперові"). Гаряча температура води вивільняє мікропластик. Замініть їх на звичайний посуд, багаторазові металеві чашки-термоси, скляний посуд
  • по можливості мінімізуйте воду в пластикових пляшках, кулерах біля батарей та на сонячному світлі, воду в пластиці з кіосків (зберігання)
  • не грійте їжу в пластику, взагалі менше контакту пластику в побуті. В термопапері часто багато бісфенолу
  • дитячий посуд та пляшечки - дивіться маркування за стандартами, щоб було безпечно
  • гумові та дешеві пластикові іграшки. Найдешевші вироби - не варіант. Через шкіру є всмоктування бісфенолу також
  • чеки, лазерні принтери - не варто заспокоювати нерви, нескінченно мнучи чеки в руках. Принтери також під час друку вивільняють багато летючих елементів, тримайте їх в кабінеті/окремій кімнаті, не там де спите, якщо користуєтесь вдома. Санітайзери також посилюють всмоктування бісфенолу через шкіру.

 

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