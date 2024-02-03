Вот чем опасен пластик и одноразовые стаканчики для кофе

Чем опасна пластиковая посуда

"Бисфенол А из пластика - ксеноэстроген, отвердитель пластмассы, во многих странах он запрещен. BPA free можно часто встретить в странах Европы и США, хотя там он официально не запрещен. С бисфенолом связывают ряд проблем фертильности - выкидыши, хромосомные аномалии. Также он перегружает печень", - говорит нутрициолог.

По словам Голобородько, люди с проблемами печени, желчного, синдромом Жильбера выводят бисфенол в разы хуже. Бисфенол является токсичным для щитовидной железы, потому что выступает дизраптором - нарушает работу гормонов, а также развитие половых клеток. Бисфенолы (не только А, еще С) могут накапливаться в жировой ткани.

Бисфенол А следует исключить там, где это возможно: