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Вот чем опасен пластик и одноразовые стаканчики для кофе

Почему следует избегать пластиковой посуды (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Эксперты советуют избегать пластиковой посуды, особенно одноразовых стаканчиков для кофе. В составе таких изделий есть бисфенол А, который может сильно навредить здоровью.

О том, чем именно опасен пластик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Чем опасна пластиковая посуда

"Бисфенол А из пластика - ксеноэстроген, отвердитель пластмассы, во многих странах он запрещен. BPA free можно часто встретить в странах Европы и США, хотя там он официально не запрещен. С бисфенолом связывают ряд проблем фертильности - выкидыши, хромосомные аномалии. Также он перегружает печень", - говорит нутрициолог.

По словам Голобородько, люди с проблемами печени, желчного, синдромом Жильбера выводят бисфенол в разы хуже. Бисфенол является токсичным для щитовидной железы, потому что выступает дизраптором - нарушает работу гормонов, а также развитие половых клеток. Бисфенолы (не только А, еще С) могут накапливаться в жировой ткани.

Бисфенол А следует исключить там, где это возможно:

  • пластиковые одноразовые стаканы (в том числе "бумажные"). Горячая температура воды высвобождает микропластик. Замените их на обычную посуду, многоразовые металлические чашки-термосы, стеклянную посуду
  • по возможности минимизируйте воду в пластиковых бутылках, кулерах у батарей и на солнечном свете, воду в пластике из киосков (хранение)
  • не грейте пищу в пластике, вообще меньше контакта пластика в быту. В термобумаге часто много бисфенола
  • детская посуда и бутылочки - смотрите маркировку по стандартам, чтобы было безопасно
  • резиновые и дешевые пластиковые игрушки. Самые дешевые изделия - не вариант. Через кожу есть всасывание бисфенола также
  • чеки, лазерные принтеры - не стоит успокаивать нервы, бесконечно теребя чеки в руках. Принтеры также во время печати освобождают много летучих элементов, держите их в кабинете/отдельной комнате, где спите, если пользуетесь дома. Санитайзеры также усиливают всасывание бисфенола через кожу.

 

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