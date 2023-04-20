Регулярно перевіряйте показники: як нормалізувати низький тиск без таблеток

Знижений артеріальний тиск (гіпотонія) - досить поширена проблема. Причин виникнення такого стану є безліч. Однак, ігнорувати небезпечний стан категорично не можна.
Про це повідомив сімейний лікар Володимир Голокоз в Instagram.
За нижню межу норми для дорослих до 25 років приймається артеріальний тиск рівня 100/60 мм рт. ст. Для вікової групи старше 25 років - 105/65 мм рт. ст.
Лікар каже, що низький артеріальний тиск може бути фізіологічним, есенціальним, одним із проявів захворювання або побічним ефектом якогось лікарського засобу.
Фізіологічна - це коли людина не відчуває погіршення самопочуття і цей рівень постійний. Такий варіант є нормальним і не потребує лікування. Таке часто буває у спортсменів.
Есенціальна гіпертонія - причин її виникнення немає, але приносить людині багато проблем та дискомфорт.
Низький тиск може бути проявом багатьох захворювань. Серед них:
Артеріальна гіпертонія проявляється такими симптомами:
При наявності таких симптомів, лікар радить пройти такі мінімальні обстеження:
Для того, щоб якомога швидше підвищити тиск без ліків, лікар радить спробувати ефективні способи:
Також сімейний лікар назвав список медикаментів, які будуть ефективними у підняті артеріального тиску:
Раніше ми повідомляли, чим загрожує низький тиск і хто в небезпеці.
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