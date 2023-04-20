Регулярно проверяйте показатели: как нормализовать низкое давление без таблеток

Причины низкого артериального давления

За нижнюю границу нормы для взрослых до 25 лет принимается артериальное давление уровня 100/60 мм рт. ст. Для возрастной группы старше 25 лет - 105/65 мм рт. ст.

Врач говорит, что низкое артериальное давление может быть физиологическим, эссенциальным, одним из проявлений заболевания или побочным эффектом какого-либо лекарственного средства.

Физиологическая - это когда человек не испытывает ухудшения самочувствия и этот уровень постоянен. Такой вариант нормальный и не требует лечения. Такое часто бывает у спортсменов.

Эссенциальная гипертония - причин ее возникновения нет, но приносит человеку много проблем и дискомфорт.

Низкое давление может являться проявлением многих заболеваний. Среди них:

сильный стресс;

заболевание сердечно-сосудистой системы;

заболевание эндокринной системы;

злокачественные новообразования;

язва желудка;

туберкулез;

сахарный диабет;

анемия;

строгая диета.

Основные признаки

Артериальная гипертония проявляется следующими симптомами:

быстрой утомляемостью, слабостью и вялостью;

трудностями с пробуждением утром даже при нормальной продолжительности сна;

головокружение, головные боли, потемнение в глазах;

шумом в ушах;

одышкой и учащенным сердцебиением после физических нагрузок.

При наличии таких симптомов, врач советует пройти следующие минимальные обследования:

общий анализ крови; анализ крови на уровень сывороточного железа;

ЭКГ;

УЗИ сердца;

тест наклонного стола и другие стрессовые тесты

Как повысить давление без лекарств

Для того чтобы как можно быстрее повысить давление без лекарств, врач советует попробовать эффективные способы:

пить больше воды;

минимализировать употребление алкоголя;

практиковать физические нагрузки, чтобы улучшить тонус сосудов;

не принимать горячие ванны;

сон не менее 8 часов.

Также семейный врач назвал список медикаментов, которые будут эффективны при поднятии артериального давления: