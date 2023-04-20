Регулярно проверяйте показатели: как нормализовать низкое давление без таблеток

Пониженное артериальное давление (гипотония) - достаточно распространенная проблема. Причин возникновения такого состояния множество. Однако игнорировать опасное состояние категорически нельзя.
Об этом сообщил семейный врач Владимир Холокоз в Instagram.
За нижнюю границу нормы для взрослых до 25 лет принимается артериальное давление уровня 100/60 мм рт. ст. Для возрастной группы старше 25 лет - 105/65 мм рт. ст.
Врач говорит, что низкое артериальное давление может быть физиологическим, эссенциальным, одним из проявлений заболевания или побочным эффектом какого-либо лекарственного средства.
Физиологическая - это когда человек не испытывает ухудшения самочувствия и этот уровень постоянен. Такой вариант нормальный и не требует лечения. Такое часто бывает у спортсменов.
Эссенциальная гипертония - причин ее возникновения нет, но приносит человеку много проблем и дискомфорт.
Низкое давление может являться проявлением многих заболеваний. Среди них:
Артериальная гипертония проявляется следующими симптомами:
При наличии таких симптомов, врач советует пройти следующие минимальные обследования:
Для того чтобы как можно быстрее повысить давление без лекарств, врач советует попробовать эффективные способы:
Также семейный врач назвал список медикаментов, которые будут эффективны при поднятии артериального давления:
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