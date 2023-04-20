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Регулярно проверяйте показатели: как нормализовать низкое давление без таблеток

Почему снижается артериальное давление (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пониженное артериальное давление (гипотония) - достаточно распространенная проблема. Причин возникновения такого состояния множество. Однако игнорировать опасное состояние категорически нельзя.

Об этом сообщил семейный врач Владимир Холокоз в Instagram.

Причины низкого артериального давления

За нижнюю границу нормы для взрослых до 25 лет принимается артериальное давление уровня 100/60 мм рт. ст. Для возрастной группы старше 25 лет - 105/65 мм рт. ст.

Врач говорит, что низкое артериальное давление может быть физиологическим, эссенциальным, одним из проявлений заболевания или побочным эффектом какого-либо лекарственного средства.

Физиологическая - это когда человек не испытывает ухудшения самочувствия и этот уровень постоянен. Такой вариант нормальный и не требует лечения. Такое часто бывает у спортсменов.

Эссенциальная гипертония - причин ее возникновения нет, но приносит человеку много проблем и дискомфорт.

Низкое давление может являться проявлением многих заболеваний. Среди них:

  • сильный стресс;
  • заболевание сердечно-сосудистой системы;
  • заболевание эндокринной системы;
  • злокачественные новообразования;
  • язва желудка;
  • туберкулез;
  • сахарный диабет;
  • анемия;
  • строгая диета.

Основные признаки

Артериальная гипертония проявляется следующими симптомами:

  • быстрой утомляемостью, слабостью и вялостью;
  • трудностями с пробуждением утром даже при нормальной продолжительности сна;
  • головокружение, головные боли, потемнение в глазах;
  • шумом в ушах;
  • одышкой и учащенным сердцебиением после физических нагрузок.

При наличии таких симптомов, врач советует пройти следующие минимальные обследования:

  • общий анализ крови; анализ крови на уровень сывороточного железа;
  • ЭКГ;
  • УЗИ сердца;
  • тест наклонного стола и другие стрессовые тесты

Как повысить давление без лекарств

Для того чтобы как можно быстрее повысить давление без лекарств, врач советует попробовать эффективные способы:

  • пить больше воды;
  • минимализировать употребление алкоголя;
  • практиковать физические нагрузки, чтобы улучшить тонус сосудов;
  • не принимать горячие ванны;
  • сон не менее 8 часов.

Также семейный врач назвал список медикаментов, которые будут эффективны при поднятии артериального давления:

  • препараты из кофеина или содержащие кофеин. Могут применяться как скорая помощь, но не на постоянной основе;
  • тонизирующие настойки - экстракт женьшеня, лимонника;
  • также могут применяться кортикоиды, психотропные препараты, улучшающие кровообращение в сосудах.

Раньше мы сообщали, чем грозит низкое давление и кто в опасности.

Также мы писали, почему на самом деле скачет давление, и как с этим справиться.

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давлениесемейный врач