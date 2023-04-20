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Регулярно перевіряйте показники: як нормалізувати низький тиск без таблеток

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Четвер 20 квітня 2023 18:08
Регулярно перевіряйте показники: як нормалізувати низький тиск без таблеток Чому знижується артеріальний тиск (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Знижений артеріальний тиск (гіпотонія) - досить поширена проблема. Причин виникнення такого стану є безліч. Однак, ігнорувати небезпечний стан категорично не можна.

Про це повідомив сімейний лікар Володимир Голокоз в Instagram.

Причини низького артеріального тиску

За нижню межу норми для дорослих до 25 років приймається артеріальний тиск рівня 100/60 мм рт. ст. Для вікової групи старше 25 років - 105/65 мм рт. ст.

Лікар каже, що низький артеріальний тиск може бути фізіологічним, есенціальним, одним із проявів захворювання або побічним ефектом якогось лікарського засобу.

Фізіологічна - це коли людина не відчуває погіршення самопочуття і цей рівень постійний. Такий варіант є нормальним і не потребує лікування. Таке часто буває у спортсменів.

Есенціальна гіпертонія - причин її виникнення немає, але приносить людині багато проблем та дискомфорт.

Низький тиск може бути проявом багатьох захворювань. Серед них:

  • сильний стрес;
  • захворювання серцево-судинної системи;
  • захворювання ендокринної системи;
  • злоякісні новоутворення;
  • виразка шлунку;
  • туберкульоз;
  • цукровий діабет;
  • анемія;
  • сувора дієта.

Основні ознаки

Артеріальна гіпертонія проявляється такими симптомами:

  • швидкою стомлюваністю, слабкістю і млявістю;
  • труднощами з пробудженням вранці навіть при нормальній тривалості сну;
  • запаморочення, головний біль, потемніння в очах;
  • шумом у вухах;
  • задишкою і прискореним серцебиттям після фізичних навантажень.

При наявності таких симптомів, лікар радить пройти такі мінімальні обстеження:

  • загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень сироваткового заліза;
  • ЕКГ;
  • УЗД серця;
  • тест нахиленого столу та інші стресові тести

Як підвищити тиск без ліків

Для того, щоб якомога швидше підвищити тиск без ліків, лікар радить спробувати ефективні способи:

  • пити більше води;
  • мінімалізувати вживання алкоголю;
  • практикувати фізичні навантаження, щоб покращити тонус судин;
  • не приймати гарячі ванни;
  • сон не менше 8 годин.

Також сімейний лікар назвав список медикаментів, які будуть ефективними у підняті артеріального тиску:

  • препарати з кофеїну або які містять кофеїн. Можуть застосовуватись як швидка допомога, але не на постійній основі;
  • тонізуючі настоянки - екстракт женьшеню, лимонника;
  • також можуть застосовуватись кортикоїди, психотропні препарати, які поліпшують кровообіг в судинах.

Раніше ми повідомляли, чим загрожує низький тиск і хто в небезпеці.

Також ми писали, чому насправді скаче тиск, і як з цим впоратися.

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