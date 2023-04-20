Регулярно перевіряйте показники: як нормалізувати низький тиск без таблеток

Знижений артеріальний тиск (гіпотонія) - досить поширена проблема. Причин виникнення такого стану є безліч. Однак, ігнорувати небезпечний стан категорично не можна.

Про це повідомив сімейний лікар Володимир Голокоз в Instagram .

Причини низького артеріального тиску

За нижню межу норми для дорослих до 25 років приймається артеріальний тиск рівня 100/60 мм рт. ст. Для вікової групи старше 25 років - 105/65 мм рт. ст.

Лікар каже, що низький артеріальний тиск може бути фізіологічним, есенціальним, одним із проявів захворювання або побічним ефектом якогось лікарського засобу.

Фізіологічна - це коли людина не відчуває погіршення самопочуття і цей рівень постійний. Такий варіант є нормальним і не потребує лікування. Таке часто буває у спортсменів.

Есенціальна гіпертонія - причин її виникнення немає, але приносить людині багато проблем та дискомфорт.

Низький тиск може бути проявом багатьох захворювань. Серед них:

сильний стрес;

захворювання серцево-судинної системи;

захворювання ендокринної системи;

злоякісні новоутворення;

виразка шлунку;

туберкульоз;

цукровий діабет;

анемія;

сувора дієта.

Основні ознаки

Артеріальна гіпертонія проявляється такими симптомами:

швидкою стомлюваністю, слабкістю і млявістю;

труднощами з пробудженням вранці навіть при нормальній тривалості сну;

запаморочення, головний біль, потемніння в очах;

шумом у вухах;

задишкою і прискореним серцебиттям після фізичних навантажень.

При наявності таких симптомів, лікар радить пройти такі мінімальні обстеження:

загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень сироваткового заліза;

ЕКГ;

УЗД серця;

тест нахиленого столу та інші стресові тести

Як підвищити тиск без ліків

Для того, щоб якомога швидше підвищити тиск без ліків, лікар радить спробувати ефективні способи:

пити більше води;

мінімалізувати вживання алкоголю;

практикувати фізичні навантаження, щоб покращити тонус судин;

не приймати гарячі ванни;

сон не менше 8 годин.

Також сімейний лікар назвав список медикаментів, які будуть ефективними у підняті артеріального тиску: