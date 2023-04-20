Регулярно перевіряйте показники: як нормалізувати низький тиск без таблеток
Знижений артеріальний тиск (гіпотонія) - досить поширена проблема. Причин виникнення такого стану є безліч. Однак, ігнорувати небезпечний стан категорично не можна.
Про це повідомив сімейний лікар Володимир Голокоз в Instagram.
Причини низького артеріального тиску
За нижню межу норми для дорослих до 25 років приймається артеріальний тиск рівня 100/60 мм рт. ст. Для вікової групи старше 25 років - 105/65 мм рт. ст.
Лікар каже, що низький артеріальний тиск може бути фізіологічним, есенціальним, одним із проявів захворювання або побічним ефектом якогось лікарського засобу.
Фізіологічна - це коли людина не відчуває погіршення самопочуття і цей рівень постійний. Такий варіант є нормальним і не потребує лікування. Таке часто буває у спортсменів.
Есенціальна гіпертонія - причин її виникнення немає, але приносить людині багато проблем та дискомфорт.
Низький тиск може бути проявом багатьох захворювань. Серед них:
- сильний стрес;
- захворювання серцево-судинної системи;
- захворювання ендокринної системи;
- злоякісні новоутворення;
- виразка шлунку;
- туберкульоз;
- цукровий діабет;
- анемія;
- сувора дієта.
Основні ознаки
Артеріальна гіпертонія проявляється такими симптомами:
- швидкою стомлюваністю, слабкістю і млявістю;
- труднощами з пробудженням вранці навіть при нормальній тривалості сну;
- запаморочення, головний біль, потемніння в очах;
- шумом у вухах;
- задишкою і прискореним серцебиттям після фізичних навантажень.
При наявності таких симптомів, лікар радить пройти такі мінімальні обстеження:
- загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень сироваткового заліза;
- ЕКГ;
- УЗД серця;
- тест нахиленого столу та інші стресові тести
Як підвищити тиск без ліків
Для того, щоб якомога швидше підвищити тиск без ліків, лікар радить спробувати ефективні способи:
- пити більше води;
- мінімалізувати вживання алкоголю;
- практикувати фізичні навантаження, щоб покращити тонус судин;
- не приймати гарячі ванни;
- сон не менше 8 годин.
Також сімейний лікар назвав список медикаментів, які будуть ефективними у підняті артеріального тиску:
- препарати з кофеїну або які містять кофеїн. Можуть застосовуватись як швидка допомога, але не на постійній основі;
- тонізуючі настоянки - екстракт женьшеню, лимонника;
- також можуть застосовуватись кортикоїди, психотропні препарати, які поліпшують кровообіг в судинах.
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